Bill Gates dan Melinda Gates sepakat untuk tidak mewariskan harta berlimpah untuk anak-anaknya, Jennifer, Rory, dan Phoebe.

Bill Gates mengatakan, ketiga anaknya itu hanya akan diberikan warisan kurang lebih Rp145 miliar. Uang segitu tak lebih dari 1 persen kekayaannya lewat perusahaan Microsoft yang sudah dibangun sejak dulu.

Alasan Bill Gates dan Melinda menetapkan keputusan itu pun terbongkar. Menurut Bill, mewariskan uang banyak ke anak-anak adalah keputusan yang salah.

"Saya benar-benar berpikir bahwa mewariskan anak-anak dengan harta berlimpah bukanlah kebaikan bagi mereka. Keputusan ini terinspirasi dari Warren Buffett yang diungkapkan pada 1986 dan bagi saya itu adalah pemikiran yang tepat," kata Bill dalam wawancaranya dengan Reddit Ask Me Anything pada 2017.

Baca Juga : Ketika Melinda Bela Bill Gates Tepis Tuduhan Manipulasi 'Microchip' Vaksinasi Covid-19

Kekayaan Bill Gates sendiri terhampar di banyak tempat, termasuk properti di lima negara bagian, jet pribadi harga fantastis, koleksi seni bernilai tinggi, dan mobil-mobil mewah. Bill Gates sendiri memiliki kekayaan yang ditaksir mencapai 181,6 miliar USD menurut Forbes atau sekitar Rp2.630 triliun.

 Bill Gates dan Melinda Gates dikaruniai 3 orang anak, Jennifer, Rory, dan Phoebe. Jennifer merupakan lulusan biologi manusia di Stanford University. Sementara itu, Rory digambarkan oleh ibunya sebagai sosok pria penyayang, ingin tahu, cerdas, banyak membaca, dan suka sekali dengan teka-teki.

 Sementara itu, anak bontot Bill Gates adalah Phoebe yang mana dia belajar di The School of American Ballet. Ketiga anak Bill Gates dan Melinda dibesarkan dengan cara yang sederhana, salah satunya aturan tak ada ponsel hingga mereka berusia 14 tahun.

(hel)