Xaviera Putri adalah mahasiswi cantik asal Indonesia yang juga seorang konten kreator. Ia seringkali berbagi pengalamannya dalam menempuh pendidikan di luar negeri yaitu di Korea Selatan. Xaviera saat ini sedang menjalani pendidikan perguruan tinggi di Korea Selatan.

Ia merupakan mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang dikenal sebagai kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Sejak SMA, Xaviera sudah mulai belajar sains di Korea.

Xaviera sudah tinggal di Korea selama 4 tahun, ia menyelesaikan SMA di negara tersebut dan kini sedang menjalani pendidikan perguruan tinggi di KAIST, salah satu kampus terbaik Korea.

Kali ini Xaviera Putri mengabadikan momen piknik seru bersama teman-teman kampusnya. Pertama-tama ia menyewa keperluan untuk piknik seperti meja, keranjang, kain, bunga, dan lainnya. Selanjutnya ia membeli hidangan dan minuman yang lezat. Xaviera dan teman-temannya dengan antusias memilih rasa-rasa donat serta membeli kopi.

Setelah keperluan piknik sudah lengkap, mereka menuju sebuah taman yang indah. Setelah tempat piknik sudah dihias, mereka mengambil foto-foto bersama.

Mereka menikmati makanan yang mereka beli sambil mengobrol bersama. Xaviera pun mengenang saat pertama kali kenalan dengan teman-temannya yang bernama Claire dan Hanbit. Ia mengingat pada saat pertama kali masuk, suasana di kampus sangat sepi karena kelas dilakukan secara online.

“Enaknya tuh kalau punya temen extrovert, aku gak harus mencari teman, tiba-tiba dia bawa teman ke aku” ujar Claire. Ungkapannya ini disambut tawa oleh teman-temannya.

