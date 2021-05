Vitamin C adalah salah satu vitamin yang paling banyak dibicarakan. Nutrisi ini mendapat perhatian khusus karena manfaatnya meningkatkan kekebalan tubuh.

Antioksidan ini tidak secara alami dibuat oleh tubuh, jadi sangat penting untuk mendapatkannya dari makanan yang kaya vitamin C.

“Vitamin C dapat ditemukan dalam berbagai makanan, termasuk paprika merah dan hijau, buah jeruk, kiwi, brokoli, tomat, dan kubis Brussel,” kata Tamar Samuels, RDN, salah satu pendiri Culina Health di New York City.

Wanita dewasa membutuhkan 75 miligram (mg) vitamin C per hari. Sedangkan pria dewasa membutuhkan 90 mg, menurut National Institutes of Health (NIH). Dikutip dari everydayhealth, berikut manfaat vitamin C:

1. Vitamin C dikombinasikan dengan zat besi menghasilkan penyerapan yang lebih baik

Kelebihan dari vitamin C adalah bagaimana ia berinteraksi dengan vitamin dan mineral lain dalam tubuh, seperti zat besi. Menurut NIH, Zat besi mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang tepat, membantu kemampuan tubuh untuk mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh, dan membantu membuat hormon tertentu.

2. Berperan dalam peningkatan fungsi otak

"Vitamin C juga berperan dalam sintesis neurotransmitter dan fungsi kognitif," kata Samuels. Neurotransmitter penting untuk mengirimkan pesan dari otak ke seluruh tubuh, menurut University of Queensland, di Australia. Dan lebih banyak vitamin C dapat dikaitkan dengan peningkatan fungsi otak.

3. Sifat antioksidannya membantu menjaga terhadap penyakit kronis

Banyak manfaat vitamin C dari sifat antioksidannya. “Antioksidan bertindak untuk menetralkan radikal bebas, yang merupakan zat yang mudah menguap dan berbahaya, diproduksi dalam tubuh yang menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan,” kata Samuels. Menurut Mayo Clinic, antioksidan dapat melindungi dari perkembangan kondisi kesehatan yang serius, seperti kanker atau penyakit jantung.

4. Vitamin C memperkuat sistem kekebalan tubuh

Manfaat vitamin C yang paling terkenal adalah efek positifnya pada sistem kekebalan. Dalam ulasan yang diterbitkan pada November 2017 di Nutrients, vitamin C ditemukan mendukung sistem kekebalan dengan melindungi dari stres oksidatif, membantu pembunuhan mikroba, dan mengurangi potensi kerusakan jaringan. Kekurangan vitamin ini telah terbukti meningkatkan laju infeksi.

5. Vitamin C kaya antioksidan melindungi mata

The American Optometric Association mencatat bahwa vitamin C dapat menurunkan risiko katarak dan membantu memperlambat perkembangan degenerasi makula terkait usia yaitu penurunan fungsi area mata yang disebut makula, yang berada di bagian tengah retina. Namun sebaiknya berdiskusi dengan dokter mata sebelum mengonsumsi suplemen apa pun untuk jangka panjang.

