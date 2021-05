Kabar duka datang dari Joanna Alexandra, sang suami Raditya Oloan meninggal dunia. Informasi ini diketahui dari beberapa unggahan orang terdekatnya yang diunggah di media sosial.

"Your forever in our heart, and will be remembered your sincere kindness. Bobok yang tenang ya, Dit. Jaga keluarga dari rumah Bapa," ujar Ni Made Westny di akun Instagram-nya, Kamis (6/5/2021).

Pasangan ini tak pernah terdengar isu miring yang menimpa rumah tangganya. Mereka selalu memperlihatkan suasana harmonis, terlebih dikaruniai empat orang anak yang tumbuh sehat, dan baik.

Kenangan Joanna bersama suaminya pun tersimpan di akun sosial medianya. Terakhir sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Raditya positif Covid-19 dan harus diisolasi untuk mendapatkan perawatan khusus.

Dikutip dari akun Instagram @joannaalexandra, ini potret kebersamaan Joanna dan Raditya.

Merayakan Valentine





Dalam unggahannya ini, Joanna dan Raditya tengah merayakan hari Valentine di Bali. Joanna memakai dress bewarna gold, dipadukan dengan topi bundar, hand bag dan sneakers. Sementara Raditya mengenakan jas hitam, kemeja putih, dasi kupu-kupu, celana abu-abu dan sepatu warna hitam.

"Selamat hari Valentine dari kami," tulis Joanna.

Kaus Hitam

Kemudian kebersamaan romantis lainnya, yaitu ketika Joanna dan Radit mengenakan kaus hitam. Joanna berpenampilan simpel, dengan makeup natural. Di tambah dengan satu lilin yang ada di atas mejanya, membuatnya terlihat romantis.

Liburan di Ancol

Awal 2021, Joanna dan Radit liburan di Pantai Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Keduanya mengenakan outfit simpel, sehinggga terlihat santai.

"Pos pertama 2021. Ancol, 4 Januari, seperti biasa. Biasa tapi yang paling penting (termasuk bayi Ziona gembulukutruk yang lagi bobo ciang di rumah. Dia mungkin tidak ada di foto tapi dia selalu ada di sanaπŸ˜‰) β€’β€’ btw tidak tahu jika Anda memperhatikan tetapi ya saya suka memeluk! Sentuhan adalah bahasa cintaku πŸ˜† Bersyukur aku memiliki banyak yang bisa aku peluk (dan ingin dipeluk) kapan pun aku mau," terang Joanna.

Sepedahan Bareng

Selanjutnya Joanna dan Radit hobi olahraga, yaitu salah satunya bersepeda seperti yang diunggahnya satu ini. Keduanya kompak memakai pakaian olahraga, serta memakai sepeda lipatnya. "Suami itu kalau punya hobi alangkah senangnya kalau kita ikutin. Lebih happy lagi dia kalau ikut menaruh minat yang sama," tulisnya. Dinner Bersama

"Nanti kalau udah pulihhh 100% kita jalan-jalan berdua aja yuk daddyyyy. Untuk semua panjatan doa, semua harapan yg disampaikan, semua support yang dikirimkan... pleaseeee jangan berhenti yahπŸ™πŸ»πŸ™πŸ» We need all the prayers, bahkan #PrayLikeNeverBefore," ujat Joanna. Dalam unggahan terakhir Joanna ia berharap, bahw suaminya akan segera pulih dan bisa berkumpul bersamanya lagi. Keduanya nampak selesai makan malam atau dinner bersama.