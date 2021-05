Perilaku individu akan berdampak pada kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan mulut dan gigi juga merupakan salah satu upaya agar tubuh tetap sehat dan bugar. Meski sering dianggap sepele, masalah pada mulut dan gigi bisa menjadikan penyakit yang berdampak serius lho. Oleh karena itu perlu kamu menjaga kebersihan mulut dan gigi dengan secara rutin membersihkan mulut dengan cara menyikat gigi dan mengkonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan mulut.

Sayangnya, meski sudah berusaha menjaga kesehatan mulut secara rutin, masih saja ada suka timbul gangguan seperti sariawan dan penyakit lainnya. Penyebab sariawan sendiri secara medis belum diketahui secara pasti, tetapi ada banyak faktor risikonya seperti perilaku kita saat mengunyah makanan hingga konsumsi makanan yang bisa menyebabkan iritasi di bagian mulut. Kondisi psikologis pun dapat menyebabkan terjadinya sariawan. Ada beberapa kejadian sariawan timbul karena stress yang melanda penderitanya.

BACA JUGA: Fakta Terbaru Mutasi Virus Corona E484K, Pengaruh pada Vaksin, dan Pencegahannya

Melemahnya daya tahan tubuh disebut sebagai salah satu pencetus sariawan. Oleh karena itu, sariawan juga dapat digunakan untuk mendeteksi daya tahan tubuh. Kesehatan mulut tentu berperan besar dalam munculnya sariawan. Adanya jamur dan kuman yang semakin berkembang akan menyebabkan sariawan. Sebagai informasi, jenis jamur yang ada di mulut bernama Candida albicans.

Sariawan memang terlihat sepele, tetapi bisa menimbulkan resiko yang serius jika tidak segera tidak diatasi. Ada banyak mitos dan tips-tips terkait cara untuk mengatasi sariawan. Untuk mencegah terjadi masalah lebih serius lagi, gunakanlah produk dari bahan alami untuk mengatasinya. Penderita sariawan umumnya mengalami rasa perih yang mengganggu akibat adanya iritasi atau luka terbuka di bagian mukosa mulut. Maka pada saat kita memilih solusi mengatasi sariawan, jangan sampai sariawannya malah tambah perih atau memperparah luka di permukaan sariawan.

Temukan solusi sariawan dengan kandungan bahan alami yang bikin aman untuk kesehatan mulut, sekalipun untuk digunakan si kecil. Aloclair Plus merupakan produk untuk mengatasi sariawan dari bahan alami yang aman untuk semua anggota keluarga, serta nyaman digunakan karena tidak menimbulkan rasa perih. Ada tiga pilihan produk Aloclair Plus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Aloclair Plus Mouthwash, obat kumur yang dapat menjangkau sariawan yang berada di seluruh bagian rongga mulut. Aloclair Plus Gel berupa gel yang dapat dioleskan pada sariawan berjumlah sedikit dan cocok untuk sariawan pada si kecil. Terakhir adalah Aloclair Plus Spray yang dapat disemprotkan untuk menjangkau sariawan yang terletak di bagian belakang rongga mulut.

CM

(yao)