GUNA mendukung agar masyarakat berbelanja untuk Hari Raya Lebaran, pemerintah pun mengadakan Hari Bangga Buatan Indonesia. Di Hari Bangga Buatan Indonesia ini diharapkan masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk membeli pernak-pernik lebaran.

Program ini pun diluncurkan guna mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk-produk lokal, terutama menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Melalui program tersebut, pemerintah memberikan subsidi ongkos kirim (ongkir) bagi masyarakat yang ingin mengirimkan hampers berisikan produk-produk lokal kepada keluarga maupun sahabat.

Nah, bila Anda tertarik berbelanja di program Hari Bangga Buatan Indonesia, MNC Portal telah merangkum 5 rekomendasi sneakers buatan lokal yang cocok untuk dijadikan hampers. Berikut ulasannya.

House of Before 5

Belum lama ini, Indonesia menyelenggarakan sebuah event super keren bertajuk Plus Enam Dua di Mall of Indonesia, Jakarta Utara. Event tersebut menghadirkan tenant-tenant sneakers berkualitas Indonesia, di mana sebagian besarnya merupakan pelaku usaha UMKM di bidang fashion dan kriya.

Kala itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo berkesempatan hadir melihat secara langsung dan berinteraksi dengan para pengusaha UMKM. Tampiln outfit Angela ternyata sempat mencuri perhatian.

Ia terlihat cantik memadukan skinny jeans dan kemeja hitam dengan sneakers slip on berwarna putih dengan aksen print pada bagian sisinya. Hasil penelurusan MNC Portal Sneakers itu merupakan salah satu produk brand lokal Indonesia, House of Before 5. Harganya dibanderol Rp265 ribu.

NAH Project

Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi tak pernah bosan mempromosikan produk-produk lokal kepada masyarakat Indonesia. Termasuk untuk urusan sneakers.

Nah, dari sekian banyak koleksi sneakers milik Jokowi, sepatu running bernuansa hitam putih dari Nah Project lah yang kini paling sering dikenakannya. Seperti diketahui, Nah Project merupakan brand sepatu lokal asal Bandung yang kini mulai dilirik oleh para sneakers head Indonesia, karena salah satu produknya sering dikenakan oleh Presiden Jokowi.

Menariknya, seluruh produk yang dijual oleh Nah Project dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau berkisar Rp400 ribuan saja.

Heiden Heritage Rekomendasi sneakers selanjutnya datang dari brand lokal, Heiden Heritage. Brand ini menawarkan berbagai model sneakers kekininan dengan pilihan warna yang cukup beragam. Seperti terlihat pada foto yang diunggah oleh, Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio. Dalam foto tersebut, ia tampak memamerkan salah satu koleksi running shoes dari Heiden Heritage. Sekilas, tampilannya memang tidak kalah dengan sneakers dari apparel-apparel ternama dunia seperti Nike dan Adidas. Sepatu dari Heiden Heritage mengusun konsep modern dengan penggunaan bahan-bahan berkualitas. Harga sepatunya sendiri berkisar Rp300 ribuan saja.

910 Sportswear Bingung milih sepatu olahraga yang terjangkau, tapi kualitasnya bukan kaleng-kaleng? Anda bisa mensontek sneakers kece yang sering digunakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Di foto ini, Sandiaga Uno tampak mengenakan running shoes berwarna biru dari brand lokal, 910 Sportswear. Desain sepatu ini didominasi warna biru dengan sedikit aksen hitam, dan putih pada bagian solnya. Mengintip dari situs resmi 910 Sportswear, harga running shoes yang dikenakan Sandiaga Uno itu ternyata hanya dibanderol Rp400 ribuan. Sepatu Compass Terakhir ada Sepatu Compass. Sejak beberapa tahun terakhir, brand asal Bandung ini telah berhasil menyita perhatian pencinta sneakers Indonesia, berkat desain sepatunya yang menarik dan sangat mengikuti jaman. Bahkan, Menteri BUMB Erick Thohir pun ikut 'keracunan' mengoleksi deretan sepatu dari brand tersebut. Seperti terlihat pada foto yang satu ini, Erick tampak mengenakan salah satu koleksi klasik Sepatu Compass bernuansa hitam putih. Sneakers itu ia padukan dengan celana bahan hitam berpotongan slim fit, dan kemeja batik lengan panjang. Super kece! Untuk harganya sendiri, rata-rata produk Sepatu Compass dibanderol mulai dari Rp348 ribu-Rp548 ribu.