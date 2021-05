Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan meninggal dunia. Kabar duka ini merebak saat rekan Joanna Alexandra, Ni Made Westny menuliskannya di media sosial.

"Your forever in our heart, and will be remembered your sincere kindness. Bobok yang tenang ya, Dit. Jaga keluarga dari rumah Bapa," tulis Ni Made Westny, Kamis (6/5/2021).

Sebelumnya, Joanna dan Raditya tampak selalu bersama. Di mana Joanna selalu merawat dan mendampingi suaminya dengan setia hingga akhir hayatnya.

 

Dalam sebuah foto momen-momen terakhir kedua pasangan itu, tampak Raditya terbaring di samping Joanna. Di potret itu tampak Joanna berusaha tabah mendampingi dan merawat suaminya hingga akhir hayat.

"So we are now at Wisma Atlet Kemayoran, rumah sakit darurat covid. Bersyukuur bisa kesini dan dapet pengobatan dan pelayanan yang baguuus banget. Dapet semangat dan good energy vibes from aaaalll the doctors and nurses. Kalau isoman di rumah, kita harus ngumpet di kamar­čśů Kalau disini, kita bebaaas jalan2... ada lapangan gedeee dan ada rooftop.. Bisa senam, jogging, main volleyball, ataupun duduk2 hirup udara segar," ujar Joanna dalam keterangan fotonya tersebut di Instagramnya.

Namun Allah berkehendak lain, Raditya akhirnya kembali ke pelukan Tuhan. Semoga Joanna sekeluarga bisa tabah dan sabar menghadapi cobaan ini.

(DRM)