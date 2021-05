Kabar duka datang dari keluarga Joanna Alexandra. Ya, suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan meninggal dunia. Kabar duka ini merebak saat rekan Joanna Alexandra, Ni Made Westny menuliskannya di media sosial.

"Your forever in our heart, and will be remembered your sincere kindness. Bobok yang tenang ya, Dit. Jaga keluarga dari rumah Bapa," tulis Ni Made Westny, Kamis (6/5/2021).

Sebelumnya, Joanna dan Raditya tampak selalu bersama merawat cinta dan keluarga. Di mana Joanna selalu merawat dan mendampingi suaminya dengan setia hingga akhir hayatnya.

1. Selalu menjaga kemesraan

Raditya dan Joanna menikah pada Juni 2007. Meskipun mereka sudah memiliki empat anak, namun mereka selalu menjaga kemesraannya. Bahkan dalam sebuah momen, mereka terlihat sedang dinner romantis bersama.

"The storm may hit us hard, but I am in it, with you 🌪🌪🖤. I will fight for this relationship everyday @radityaoloan love you so much!!", tulis Joanna.

2. Piknik bersama

Pada momen ini tampak Joanna dan Raditya piknik bersama anak mereka. Mereka terlihat mengunjungi kebun binatang. Mereka tampak bahagia saat di Bali Safari.

3. Makan bersama

Pada momen ini tampak Joanna dan Raditya makan bersama dengan keluarga besarnya. Mereka tampak semringah ya. Momen manis yang indah untuk dikenang.

4. Setia sampai akhir hayat Pada momen ini tampak Raditya sudah mulai sakit. Joanna dengan setia berusaha tabah merawatnya. Tak lupa dia terus berdoa dan memberikan semangat kepada suaminya. 5. Merawat anak-anak Dengan meninggalnya Raditya, maka Joanna harus merawat empat anak mereka. Kenangan manis Joanna dengan Raditya yang selalu setia merawat anak-anaknya tidak akan pernah terlupakan. Semoga Joanna diberi kekuatan dan ketabahan merawat buah cintanya dengan sang suami tercinta.