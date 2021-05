UCAPAN Idul Fitri bahasa Inggris kini makin digemari saat momen Lebaran. Ini dinilai sebagai inovasi lain dalam pengucapan selamat Lebaran di momen hari raya.

Masyarakat Indonesia sendiri biasanya memang akan saling mengirim ucapan selamat Lebaran. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk silaturahmi dan kesempatan yang tepat untuk saling memaafkan, terlebih di tengah pandemi covid-19.

Beruntung saat ini kita memiliki berbagai teknologi yang canggih. Momen bersilturahmi dan halalbihalal pun bisa dilakukan meski secara virtual, baik menggunakan video call, sambungan telefon, atau sekadar mengirim pesan singkat kepada sanak saudara, sahabat, serta rekan kerja.

Kalau bingung memilih pesan untuk disampaikan, berikut MNC Portal rangkumkan 10 ucapan selamat Idul fitri bahasa Inggris. Tinggal copy paste saja lho.

1. The time has come for every soul to purify heart. For every man to begin a new life. For us let all mistakes forgiven, forgotten. Amen. Happy Eid Mubarak.

Artinya: Telah tiba saatnya bagi setiap jiwa untuk menyucikan hati. Bagi setiap umat untuk memulai hidup baru. Bagi kita semua untuk saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Amin. Selamat Idul Fitri.

2. As Ramadan passed. Comes the day of victory. I apologize for my mistakes. Wishing you a blessed eid al-fitr.

Artinya: Dengan berlalunya bulan Ramadan. Datanglah hari kemenangan. Mohon maaf atas kesalahanku. Selamat Idul Fitri yang diberkahi.

3. The most noble man is one who forgives the mistakes of others. On this glorius day, I apologize for any wrong. Eid Mubarak.

Artinya: Manusia paling mulia adalah mereka yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Pada hari yang mulia ini, saya mohon maaf atas segala salah. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

4. May Allah bless your days with happiness, your weeks with prosperity, your months with contentment, and your years with love and peace.

Artinya: Semoga Allah memberkahi setiap harimu dengan kebahagiaan, setiap pekanmu dengan kemakmuran, setiap bulanmu dengan suka cita, dan setiap tahunmu dengan cinta dan kedamaian.

5. May Allah flood your life with happiness, your heart with love, your mind with wisdom. Wishing you a very Happy Eid.

Artinya: Semoga Allah mengisi kehidupanmu dengan kebahagiaan, mengisi hatimu dengan cinta, mengisi pikiranmu dengan kebijaksanaan. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

6. If words could kill so many people around this globe, I might be included as one killer. From deep-down of my heart, I’d like to apologize what I’ve done during this Eid. Wish you and family both peaceful and blessing always. Artinya: Jika kata-kata mampu membunuh banyak orang di dunia ini, aku mungkin termasuk salah satu pembunuh yang membunuh mereka. Dari dalam hati, aku mohon maaf atas apa yang telah aku perbuat selama Bulan Ramadan ini. Semoga kamu dan keluarga diberi kebahagiaan dan selalu diberkahi. Baca juga: Larangan Mudik Lebaran, Ini 6 Jenis Kendaraan yang Masih Boleh Melintas 7. Happy Eid Mubarak, hope our relationship become better than before, sorry if I made mistakes in the past time. But, I will be the best in the next. Artinya: Selamat Hari raya Idul Fitri, semoga hubunga kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maaf jika Aku telah membuat kesalahan di masa lampau. Tapi, aku akan menjadi yang terbaik pada waktu yang akan datang. 8. The most noble man is one who forgives the mistakes of others. On this glorious day, I apologize for any wrong. Eid Mubarak. Artinya: Manusia paling mulia adalah yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Pada hari yang mulia ini, saya mohon maaf atas segala salah. Selamat Hari Raya. 9. I pray that Allah’s blessings would fill your life with pleasure and open the doors of success today, tomorrow, and always. Happy Eid Mubarak. Artinya: Aku berdoa supaya berkat Allah mengisi hidupmu dengan kebahagiaan dan kesuksesan untuk hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya. Selamat Idul Fitri. Baca juga: Larangan Mudik Lebaran, 333 Titik Disekat dari Lampung hingga Bali 10. Sorry for all of my bad manners. Happy Eid Al-Fitr for you. Hope we get the best inspiration from this Ramadhan. Artinya: Maaf untuk semua kebiasaan-kebiasaan burukku. Selamat Hari Raya idul fitri. Semoga kita mendapatkan inspirasi terbaik dari Ramadhan kali ini.