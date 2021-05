Pasangan Pangeran William dan Kate Middleton kini semakin maju di dunia jagat maya. Pasangan Duke dan Duchess of Cambridge ini menjadi YouTuber!

Pangeran William dan Kate Middleton baru merilis akun channel Youtube resmi terbaru yang terpisah dari akun channel Youtube Royal Family. Dikutip ABC Australia, Jumat (7/5/2021), keduanya kini memiliki akun YouTube sendiri dengan nama The Duke and Duchess of Cambridge.

Sebagai video pertama, William dan Kate mengunggah video pendek berdurasi 25 detik, dengan adegan pembuka William yang menggoda Kate untuk berhati-hati berbicara karena kamera sedang merekam keduanya. Kemudian, adegan berlanjut menampilkan cuplikan-cuplikan trailer kehidupan dan aktivitas resmi mereka sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris.

Baru berusia satu hari, tapi akun Youtube pasangan yang baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-10 tersebut terpantau sudah memiliki sebanyak kurang lebih 375 ribu subscriber. Video vlog pertamanya pun sudah mencatat 2,2 juta penayangan dan lebih dari 10 ribu komentar dari para netizen pengguna Youtube.

Selama ini platform sosial media sendiri memang aktif digunakan oleh William dan Kate sebagai anggota keluarga kerajaan, untuk mempromosikan kegiatan amal, aktivitas diplomatik, atau sekedar memperlihatkan sedikit gambaran keluarga kecil mereka bersama tiga orang anak, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis.

Sebelum akun Youtube, William dan Kate diketahui sudah terlebih dahulu memiliki akun Twitter resmi khusus sendiri @KensingtonRoyal dengan jumlah pengikut kurang lebih hingga 2,2 juta dan tentunya akun Instagram dengan 12,7 juta pengikut.

(hel)