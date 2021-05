Industri fashion berduka, pendiri sepatu Vans, Paul Van Doren meninggal dunia pada Jumat 7 Mei 2021. Paul Van Doren meninggal dunia di usia 90 tahun.

“Dengan berat hati Vans mengumumkan meninggalnya salah satu pendiri kami, Paul Van Doren,” kata perusahaan tersebut seperti dikutip dari Instagram @vans, Minggu (9/5/2021).

Perusahaan itu mengenang Paul Van Doren sebagai seorang inovator. “Van Doren Rubber Co adalah puncak dari eksperimen dan kerja keras seumur hidup di industri sepatu. Seperti Paul, sejak hari pertama bisnisnya, Vans sangat inovatif,” tulisnya.

Mengenang kepergian Paul Van Doren, berikut 5 sepatu Vans yang paling ikonik, seperti dirangkum dari Footwear News, Minggu.

Vans Checkerboard





Di urutan pertama adalah Vans Checkerboard yang dirilis pada tahun 1980-an. Desain sepatu ini dibuat oleh Steve Van Doren, putra Paul Van Doren. Ini merupakan sneaker legendaris dari Vans yang popularitasnya meledak usai film ‘Fast Times at Ridgemont High’ (1982). Hal tersebut lantaran sepatu ini menjadi pilihan Jeff Spicolil, yang diperankan oleh Sean Penn.

Vans SK8-HI





Di urutan berikutnya ada Vans SK8-Hi. Sepatu ini pertama kali dirilis pada tahun 1978. Sepatu Vans SK8-Hi ini menampilkan desain high-top dan memiliki Jazz stripe yang ikonik dari sepatu Vans.

Vans Old Skool





Selanjutnya ada Vans Old Skool yang sangat ikonik. Dirilis tahun 1977, sneaker Old Skool inilah yang memperkenalkan Jazz Stripe. Desainnya yang sederhana menjadikan siluet Old Skool sebagai ciri khas model merek Vans. Modelnya yang simpel nan ikonik itu juga membuat sepatu Vans yang satu ini cocok dipadupadankan dengan busana apapun.

Vans Era

Di urutan berikutnya ada Vans Era. Sepatu ini menjadi yang pertama dirancang oleh para pemain skateboard, yaitu skater pro Tony Alva dan Stacy Peralta. Rilis pada tahun 1976, sepatu ini memiliki desain collar yang empuk dan model yang simpel sehingga cocok digunakan dalam kesempatan apapun. Kini Vans Era memiliki ragam pilihan warna. Vans Authentic

Terakhir adalah Vans Authentic yang merupakan debut dari merek tersebut. Rilis pada tahun 1966, Vans Authentic ini juga dikenal sebagai #44. Sepatu ini hadir dalam berbagai warna, tetapi yang paling klasik adalah warna navy blue. Sudah punya?