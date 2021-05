Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan korupsi lelang jabatan. Abdi negara tersebut ternyata dulunya banyak disukai emak-emak.

Ya, Mas Novi, sapaan akrabnya, punya wajah yang dinilai rupawan dan tergolong masih muda. Makanya, banyak emak-emak yang kepincut dengan kharismanya.

Beberapa sumber mengatakan kalau Novi Rahman Hidayat adalah pemuda kaya raya tujuh turunan. Masih berusia 40 tahun, dia sudah mengelola 36 perusahaan. Tak hanya itu, orang nomor satu di Nganjuk tersebut memiliki tambang nikel, batubara, 120 bank perkreditan rakyat, dan beberapa bisnis lainnya.

So, seperti apa paras Mas Novi di media sosial? Berikut ulasannya:

1. Datangi warga bersama istri





Mas Novi tak ragu untuk menjadi juru foto selfie. Mungkin ini cara dia supaya bisa merangkul warganya, terkhusus para gadis muda seperti yang terlihat di foto ini.

Bupati Nganjuk kaya raya yang ditangkap KPK tersebut mengenakan jaket abu-abu dan dipadukan dengan topi merah. Sang istri terlihat cantik sekali, ya, mengenakan outfit serba pink.

Baca Juga : Heboh Foto Amanda Manopo 'Hamil' Tersebar, Netizen Makin Happy

2. Foto bareng warga





Sepertinya topi merah dengan tulisan 'Just Do It' selalu menemani Novi Rahman Hidayat di setiap kegiatan bertemu masyarakat, ya. Di foto ini terlihat kalau dia kembali pakai topi yang sama dengan foto sebelumnya.

Bedanya, di sini Novi mengenakan kemeja putih khas pejabat lengakp dengan lencana dan nametag bertulis namanya. Wah, benar-benar dekat dengan masyarakat, ya.

3. Safari lengkap





Jika sebelumnya kita lihat Novi mengenakan kemeja putih saat mengikuti kegiatan di masyarakat, kali ini dia mengenakan safari lengkap serba putih.

Ya, mulai dari kemeja, jas, celana, hingga sepatu, semuanya putih, Tak lupa, topi lencana di pundak, dan tongkat dia tampilkan untuk menyempurnakan tampilannya sebagai pejabat. Poster yang dia pegang kira-kira acara apa ya?

4. Gaya santai dengan jaket batik

Tampilan Mas Novi di sini beda lagi dengan sebelum-sebelumnya. Ya, dia mengenakan jaket batik tulis yang sepertinya dibuat khusus untuk Pak Bupati. Novi padukan jaket batik tersebut dengan kemeja santai dan celana hitam. Pose angkat jempol sembari pamer senyum ke arah kamera dia perlihatkan untuk memberi kesan santai di depan warga. Keren, ya. 5. Pakai kostum

Wah, Novi Rahman Hidayat di sini terlihat sangat berbeda. Dia diketahui mengenakan kostum yang didisain khusus untuk acara pawai budaya dan pembangunan. Dari keterangan foto, Mas Novi bahkan rela jalan kaki untuk menyalami warganya, lho. Tak hanya menyalami warga, dia pun mau menerima foto selfie bareng. Ya, mungkin caranya supaya dekat dengan masyarakat. Tampak bahagia sekali, ya, orang-orang di foto ini.