Penampilan Nagita Slavina hampir selalu mengundang decak kagum, meski terlihat simpel. Pasalnya, harga fesyen items yang melekat di tubuh istri Raffi Ahmad tersebut selalu sukses membuat para netizen tercengang dibuatnya.

Salah satunya gaya penampilan Nagita yang terbaru satu ini, saat Gigi- begitu ia akrab disapa mengenakan setelan jaket bomber bergaya militer sebagai atasan dipadukan bersama celana legging hitam sebagai bawahan.

Mengutip akun Instagram, @fashionnagita_slavina, Senin (10/5/2021) jaket bomber militer warna hijau army tersebut merupakan salah satu koleksi lini festen Sacai, 'Military Bomber Jacket' yang dibanderol seharga USD1832 atau sekira Rp24,7juta per piece ditambah dengan celana legging keluaran Spanx, 'Look at Me Now Seamless Side Zip Leggings' yang dijual senilai USD79 atau kurang lebih Rp1,1juta.

Untuk tas, perempuan yang tengah mengandung anak kedua itu diketahui menjinjing tas Hermes varian model Kelly, 'A Shiny Vert Émeraude Alligator Sellier Kelly 25 with Gold Hardware' warna hijau army senada dengan warna jaket yang ia kenakan. Dilihat pada laman situs Christies, harga tas Nagita satu ini senilai HKD812500 atau kurang lebih Rp1,4miliar.

Sementara untuk alas kaki, Nagita pilih sandal flat keluaran Malone Souliers yakni 'Maureen Flat' warna hitam yang tertulis di laman resmi malonesouliers dibanderol seharga 425 Pound Sterling atau sekira Rp8,4juta per pasang. Tak lupa, Gigi juga mengenakan masker pelindung, varian 'Forest Pine Mask' dari KAZE yang disebut memiliki harga Rp475000. Menjadikan harga total outfit of the day Nagita kala itu mencapai, Rp1,4miliar. Total harga outfit penampilan yang berhasil membuat para netizen tercengang.

Baca Juga : Nagita Slavina Pakai Outfit Miliaran, Netizen: Setara Rumah Tingkat

Terlihat di kolom komentar, berbagai komentar datang dari para netizen. Ada yang menjadi minder melihat celana legging mewah Nagita, ada netizen yang langsung dzikir melihat harga tas Hermes, hingga ada netizen yang berkomentar nominal harga busana Nagita bisa membuat kalkulator jadi eror saat menghitung karena digit angkanya terlalu banyak.

“1,5 M bertengger cantik di badan mama Gigi,” tulis Makna*l**im

“Legging macanku menangis di lemari ngeliat harga legging mama Gigi,” tulis akun Tana***tum***an sedih.

“Masya Allah, bawa rumah bertingkat ke mana mana itu,” seru netizen pemilik akun bernama Devi**cta

“Hermesnya bikin nyebut,” tulis Nob*ita*_ singkat.

“Beli maskernya saja enggak mampu saya,” timpal akun Ika.krist**a*2

“Kalkulator error pas ditotalin,” komentar netizen pemilik akun Nonella**

(hel)