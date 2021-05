Seorang penjual gado-gado tengah jadi perbincangan publik di media sosial. Bukan karena kecantikannya, atau makanan yang dia buat terlalu modern, tapi pakaian yang dia pakai.

Ya, si penjual gado-gado menggunakan apron kedai kopi hijau dan ini yang kemudian membuat netizen terhibur. Menjadi pertanyaannya sekarang, 'dari mana si emak punya apron tersebut?'

Akun Twitter @txtdrkuliner yang menggunggah foto emak-emak penjual gado-gado dengan apron kedai kopi. Di keterangan foto, dia menuliskan kalimat seperti ini,

"Sambal kacangnya less sugar, lontongnya size grande ya bu," katanya. Pernyataan tersebut adalah sesuatu yang lumrah ketika Anda datang ke kedai kopi sesuai dengan logo yang ada di apron si ibu.

Unggahan ini langsung viral. Dibagikan belum 24 jam setelah MNC Portal Indonesia memantaunya, cuitan itu sudah disukai lebih dari 11 ribuan netizen, dibagikan ulang oleh nyaris 4 ribu netizen.

Beberapa komen yang masuk pun mengaitkan gado-gado dengan kebiasaan memesan di kedai kopi. Berikut beberapa komentar netizen:

"Tambah petisnya double shot, ya, bu," kata @erlanggga***.

"Sekalian redeem reward member free upsize, ya, bu," komen @candrare***.

"Bu, pesen gado-gado secret recipe," tulis @mzarra**.

"Gado-gadonya take away, ya. Lontongnya grande dan add more peanut sauce. Pakai promo L*NE buy 1 get 1 tiap Senin dan Jumat," cuit @rafila**.

"Nama menunya bukan gado-gado lagi, tapi Java Chili Nut Sauce with Mix Vegetable and Egg," celetuk @jangan_diikoe**.

Sementara itu, ada netizen yang menemukan keberadaan si emak di mana. "Anjrit wkwkwk ini di gang merah putih mampang. Gado-gadonya enak, dulu sering mampir beli di sini. Enggak kepikiran buat fotoin apronnya," kata @rezkan**

(hel)