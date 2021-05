Pembahasan mengenai usia 25 tahun menjadi trending topik Twitter siang ini, Senin (10/5/2021). Obrolan ini menyeruak setelah ada anggapan bahwa usia 25 sudah seharusnya punya tabungan Rp100 juta.

Pemicu utama 'usia 25' ini datang dari unggahan Instagram @menjadikaya di mana di sana dijelaskan bahwa usia 25 tahun idealnya punya apa? Lalu, jawabannya adalah punya tabungan Rp100 juta, cicilan rumah sisa 20% lagi beres, punya kendaraan pribadi, dan gaji minimal 8 juta.

Seketika, netizen Twitter geram dan banyak yang memberikan pernyataan penolakan dengan konsep yang ditawarkan unggahan Instagram tersebut. Salah satu komentar yang cukup mendapat perhatian adalah cuitan @dr_koko28,

"Usia 25 tahun idealnya punya 100 juta? Saya pikir enggak juga. Enggak usah insecure kalau uisa 25 atau 30 atau menuju 35 enggak punya 100 juta duit di rekening. Asal enggak ngutang, badan sehat, hati bahagia, enggak pake iri-dengki, kerjaan ada, iman dan ilmu bertambah, keluarga dan sahabat saling dukung," kata akun @dr_koko28 yang kini ungkapannya sudah disukai nyari 30 ribu netizen.

Lalu, admin @DitjenPajakRI ikut nimbrung membahas isu usia 25 tahun ini dengan memberikan pernyataan sebagai berikut;

"Usia 25 tahun idealnya punya NPWP dan lapor SPT Tahunan," kata si mimin.

Penyanyi Fiersa Besari pun ikut mengomentari isu usia 25 tahun ini:

"Pencapaian tiap orang berbeda. Ada yang punya banyak uang di usia 25 tahun, ada juga yang baru punya penghasilan di usia tua. Ya, namanya juga rezeki datangnya ngagetin. Enggak tahu kapan, enggak tahu di mana, dan yang pasti, enggak tergantung usia. Ikhtiar saja, lur," ucapnya.

Kemudian, ahli mindfull Adjie Santosoputro pun terpantau ikut membahas isu ini, begini komentarnya:

"Usia 25 tahun idealnya punya 100 juta? Yang ideal buat seseorang belum tentu ideal buat yang lainnya. Kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Kurangi maksain ideal kita ke orang lain. Tiap orang punya jatah perjalanan yang beda-beda. Dan kita enggak tahu perjalanan orang lain seperti apa," tuturnya.

Sementara itu, ada beberapa netizen yang mengomentari isu usia 25 tahun ini dengan membagikan curhatan hatinya.

"Usia 25 tahun punya apa? Jelas anxiety, overthinking, dan insecurity. Me and my quarter life crisis," tutur @mndlari***.

"Usia 25 udah punya apa? Alhamdulillah ginjal masih dua," celetuk @fudsel**.

"Usia 25 tahun sih idealnya punya nyeri otot kalau enggak di leher atau pinggang," kata @dwikiaprina***.

