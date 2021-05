NETIZEN cukup dibuat heboh, dengan adanya percakapan antara sutradara kenamaan, Fajar Nugros, dengan seorang kurir pengantar barang. Pasalnya, sang kurir memilih tidak meninggalkan KTP meskipun sudah diminta oleh satpam komplek.

Dari curhatan yang kini disukai lebih dari 3 ribuan netizen itu, netizen pun maklum dengan sikap kurir. Sebab, saat menitipkan KTP ada beberapa kemungkinan buruk yang terjadi, salah satunya upaya menyebarkan data pribadi lebih jauh lagi tanpa izin. Makanya, si kurir menolak menitipkan KTP-nya.

Ya, urusan dengan KTP memang sangat sensitif karena itu adalah data pribadi. Penyalahgunaan KTP pun ternyata diatur oleh hukum di negara ini.

Ketentuan pelindungan data pribadi ada dalam beberapa regulasi yaitu (i) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016; (ii) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dan, (iii) Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, mengatur bahwa segala bentuk pemanfaatan data pribadi melalui suatu perangkat elektronik atau internet harus dilakukan atas persetujuan pemiliknya.

Pihak yang akan mengumpulkan atau memanfaatkan data pribadi harus terlebih dahulu menyatakan maksud dan tujuan pemanfaatan data pribadi kepada pemilik data pribadi.

"Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya dapat dikenakan sanksi administratif, serta dapat diancam dengan tuntutan perdata bahkan sanksi pidana," ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dedy Permady, belum lama ini.

Nah, bagaimana reaksi netizen menyikapi isu KTP dititpkan ini?

"Mantep banget kurirnya! Salute. Walaupun tujuan menitipkan KTP baik, tapi dia benar, enggak ada jaminan perlindungan data pribadi kalau dititipin di pos, bisa aja disalahgunakan. Enggak ada yang tahu dan enggak ada yang jamin. ALternatif lain yang bisa dititipkan mungkin ganti KTP dengan SIM," kata @irulcha**.

"Kurirnya sadar information security. Keren!! Semoga dibekali begini. Mantap!," kata @lan***.

Lalu, ada netizen yang khawatir nanti KTP-nya akan disalahgunakan untuk sesuatu yang tidak enak seperti jadi bungkusan gorengan.

"Daripada e-KTP nanti di-fotocopy dan cuma jadi bungkus gorengan, kan berabe," kata @edwin_bas***.

Sementara itu, ada juga netizen yang memberi foto Kartu Keluarga yang berakhir jadi bungkusan nasi angkringan.

"Mending gorengan, lah kalau mampir ke angkringan deket kos juga bungkusannya pakai ginian," ungkap @viditya**.

(mrt)