AKUN Facebook Kiran KS, mengunggah foto hasil CT Scan yang diklaim merupakan perbandingan paru-paru pasien postif covid-19 antara divaksin dan tidak divaksin. Hasil CT Scan tersebut pun menunjukkan perbedaan signifikan pada kedua gambar.

Terdapat keterangan pada foto yang memperlihatkan paru-paru pasien yang tidak divaksin banyak bercak putih sedangkan yang divaksin bersih. Lantas, benarkah ada perbedaan paru-paru pada mereka yang sudah divaksin dengan yang belum?

Melansir Covid19.go.id, terungkap bahwa postingan yang dimuat dalam akun Facebook tersebut adalah informasi yang tidak benar. Berikut postingan yang ditulis di Facebook.

“Can you see why you should get vaccinated at the first chance you get?

See the CT scan difference between two COVID positive patients.

Dr. Sumit K Dubey shared this on Twitter.”

Terjemahannya:

“Dapatkah Anda melihat, mengapa Anda harus divaksinasi pada kesempatan pertama?

Lihat perbedaan CT scan antara dua pasien positif COVID.

Dr. Sumit K Dubey membagikan ini di Twitter.”

Berdasarkan hasil penelusuran, dilansir dari Factly.in dalam artikel berjudul “This CT Scan report does not represent the lungs of a COVID-19 vaccinated person” dijelaskan foto tersebut tidak ada kaitannya dengan CT Scan paru-paru pasien yang telah disuntik vaksin.

Foto tersebut diterbitkan pada April 2020, yang merupakan bagian dari penelitian oleh Rumah Sakit Vancouver, British Columbia University, bekerja sama dengan the Vancouver Coastal Health Research Institute untuk memprediksi virus Covid-19 menggunakan CT scan. Adapun pada April 2020, program vaksinasi Covid-19 belum dijalankan.

Kesimpulannya, foto laporan CT scan ini terkait dengan studi penelitian tentang pendeteksian virus Covid menggunakan CT scan, bukan terkait dengan vaksinasi.

(mrt)