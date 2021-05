Meghan Markle akhirnya muncul kembali di televisi usai tayangan wawancaranya bersama Oprah yang menghebohkan dunia beberapa waktu lalu. Kemunculan perdana Meghan di televisi ini, berupa tayangan video rekaman untuk konser Global Citizen VAX Live The Concert To Reunite The World.

Kemunculannya ini merupakan langkah Meghan Markle mempromosikan vaksin Covid-19 pada Sabtu, akhir pekan lalu. Tampil perdana di TV, Meghan Markle tak hanya mencuri perhatian dengan pembahasan dampak pandemi bagi perempuan.

Gaya penampilan istri Pangeran Harry itupun tak luput dari mata elang para penggemar, terutama melihat pilihan jam tangan yang dikenakan Meghan dalam video tersebut yang dilihat sebagai bentuk penghormatan Meghan kepada sang ibu mertua, mendiang Putri Diana.

Mengutip Marie Claire, Selasa (11/5/2021) para fans keluarga kerajaan dengan cepat mengenali bahwa jam tangan emas yang dipakai Meghan adalah jam tangan keluaran Cartier, Cartier Tank yang serupa dengan milik Putri Diana.

Putri Diana sendiri semasa hidupnya diketahui cukup sering mengenakan jam tangan Cartier Tank miliknya dalam berbagai kesempatan termasuk saat tampil di agenda kegiatan kerajaan. Jam tangan milik Putri Diana tersebut merupakan hadiah dari sang ayah, Earl Spencer.

Dikutip dari laman Meghanfashion, jam tangan Cartier Tank Francaise Small Model In Yellow Gold & Steel tersebut dibanderol seharga USD5.550 atau kurang lebih Rp79,9 juta. Meghan sendiri, saat masih aktif menjadi aktris alias jauh sebelum bergabung dengan anggota keluarga kerajaan memang diketahui memang sudah memiliki jam tangan mewah tersebut. Ia bahkan pernah mengungkapkan, suatu hari akan mewariskan jam tangan miliknya itu kepada anak perempuannya. “Saya selalu mendambakan jam tangan Cartier French Tank. Saya mengukirnya khusus di bagian belakang, 'To M.M. From M.M.' dan berencana untuk memberikannya kepada putri saya suatu hari nanti,” aku Meghan saat diwawancara Hello Magazine kala itu.