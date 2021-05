Kemarin Sabtu 15 Mei 2021, istri Basuki Tjahja Purnama atau lebih akrab disapa Ahok, Puput Nastiti tengah berbahagia merayakan momen ulang tahunnya.

Dari pantauan Okezone di linimasa sosial media, lewat akun Instagram resminya, Ahok mengucapkan pesan romantis kepada sang istri tercinta yang tengah berulang tahun tersebut.

Menunggah foto berdua dengan Puput, dengan pose merangkul mesra sang istri yang sedang menggenggam buket bunga. Ahok BTP mengucapkan selamat ulang tahun sekaligus terima kasih kepada Puput karena telah menjadi istrinya.

“Untuk Bunda Yosafat, selamat ulang tahun. Terima kasih telah menjadi istriku, penolongku, dan sahabatku dalam pelayanan hidup di dunia ini,” tulis Ahok BTP sebagai keterangan foto.

Tak berhenti sampai di situ, Ahok BTP juga memuji Puput sebagai seorang wanita yang bijak.

“Bunda adalah perempuan bijak yang mendirikan rumahnya. Tuhan memakai bunda untuk menjadi penolongku,” pungkas Ahok BTP.

Sementara itu, terlihat di kolom komentar beberapa netizen memuji Ahok BTP sebagai sosok suami yang romantis.

“Masya Allah romantis sekali pak,” puji Zharbor***

“Romantisnya,” tulis Ba**unch*un** singkat.

“Love is in the air. Happy bday dear,” seru Herdianak, ibunda Cinta Laura.

“Mantab pak Ahok,” komentar netizen pemilik akun Josephchan***

“Bahagia lihatnya,” kata akun bernama Ratna****yanti1*

(DRM)