BIASA tampil feminin di media sosial, Enzy Storia ternyata suka juga tampil sporty-casual. Ya, dia terpantau mengoleksi beberapa sneakers meski heels-nya juga banyak.

Dari beberapa sneakers yang dikoleksi Enzy Storia, dia ternyata punya kecenderungan menyukai sepatu yang lucu atau memiliki statement di sneakers-nya. Seperti beberapa sneakers yang berhasil dirangkum MNC Portal berikut ini.

1. Warna yang menggemaskan

Meski mengenakan outer menerawang ungu dipadukan dengan rok, alas kakinya dia pilih sneakers. Nah, sepatu yang dipakai pun tak sembarang, Enzy Storia mempertimbangkan warna supaya tetap jadi satu kesatuan dengan outfit-nya.

Dikarenakan mengenakan outer sheer ungu, makanya dia menggunakan sneakers dengan nuansa ungu juga. Ia pakai New Balance NB 327 yang harganya Rp5,3 jutaan.

2. Unique sneakers

Lagi, meski mengenakan rok, Enzy lebih memilih memadukan busana femininnya itu dengan sneakers. Perpaduan hitam dan warna neon di sepatuya menyatu dengan sweatwear dan rok hitamnya.

Kali ini Enzy mengenakan Aqua Rift Sneakers dari Nike yang harganya Rp2,1 jutaan. Gaya seperti ini bisa banget jadi rekomendasi Anda yang ingin tampil edgy!

3. Long dress + sneakers

Kata siapa long dress tidak cocok dipadukan dengan sneakers? Enzy membuktikannya bahwa itu akan tetap menggemaskan. Ya, saat traveling ke luar negeri, Enzy memperlihatkan gaya unik yaitu memadukan long dress olive green dengan sneakers Adidas Falcon White Blue (W) yang harganya Rp3,1 jutaan.

Gayanya sangat edgy sekali di sini. Dia padukan outfit itu dengan waist bag, jam tangan, dan kacamata hitam. Rambutnya pun dia 'cepol' simple. So casual!

4. Pretty look

Duh, kalau ini sih foto yang cantiknya enggak ada obat! Ya, Enzy tampil sangat menggemaskan dengan gaya feminin-edgy yang sempurna.

Jadi, dia memadukan long dress all over dengan topi merah marun. Nah, untuk alas kakinya Enzy mengenakan Lace Up Ballerina Sneakers dari Coach yang menggemaskan sekali. Soal harga, sepatu ini di kisaran Rp2,1 jutaan.

5. Casual cantik

Kalau di foto ini, Enzy terlihat sangat santai mengenakan outer patch colorful dipadukan dengan celana jeans. Dia sempurnakan outfit itu dengan sneakers Nike X Undercover Daybreak yang harganya sekitar Rp3,4 jutaan. Gaya simple seperti ini aja tetap cantik di tubuh Enzy ya.

