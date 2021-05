Luna Maya, Cinta Laura dan Anya Geraldine mencuri perhatian netizen di dunia maya. Luna Maya baru saja mengunggah tampilan gaya seksinya bersama Cinta Laura dan Anya Geraldine.

Dalam foto yang diunggah oleh aktris yang tengah dirumorkan dekat dengan violis internasional, Iskandar Widjaja itu, terlihat Luna, Cinta dan Anya melakukan pemotretan profesional dengan kompak mengenakan outfit kain Batik masing-masing berwarna hitam, biru gelap dan coklat muda yang di-styling sedemikian rupa sehingga membentuk model siluet gaun tube top yang memperlihatkan bahu mulus ketiganya.

Tak hanya kompak mengenakan gaun Batik, Luna dan Cinta juga kompak berpose seksi dengan memperlihatkan tungkai kaki mulus dan jenjangnya.

Melihat tampilan anggun sekaligus seksi Luna bersama Cinta Laura dan Anya Geraldine tersebut, terlihat di kolom komentar banyak netizen yang memuji tampilan visual cantik Luna Maya yang tidak kalah dengan dua junior cantiknya tersebut. Tak ketinggalan, Iskandar Widjaja pun terlihat tak kuat melihat pesona kecantikan Luna Maya.

“Omg too much to handle ya,” tulis Iskandar Widjaja

“Trio perfection,” puji Nuari.ra**dan_

“Cantik berkharisma teh Luna, enggak kalah sama yang muda-muda, tetap number one,” tulis netizen pemilik akun Iyusgf**rt**n

“Tambah cantik saja Luna Maya,” komentar dari Hanny**70

“The real aset negara,” tulis netizen pemilik akun bernama Loratadine***tiri**ne

(hel)