Tren kecantikan Korea benar-benar sedang mendunia saat ini. Selain klinik kecantikannya yang canggih bertebaran di seluruh penjuru Korea, sebenarnya mereka juga menggunakan bahan-bahan alami untuk merawat kecantikannya, seperti masker misalnya.

Ya, di Korea, mereka suka membuat masker Do It Yourself (DIY) sebagai bagian dari perawatan kecantikan mereka. Melansir Times of India, berikut 3 jenis masker Korea yang harus Anda coba untuk bikin kulit makin cantik. Apa saja?

1. Masker tepung

Ingin kulit Anda sebening tepung? Percaya atau tidak, orang Korea suka menjadikan tepung terigu sebagai bahan untuk membuat masker. Masker tepung ini dipercaya dapat mencerahkan kulit Anda.

Caranya, ambil satu sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh susu, dan satu sendok teh madu. Aduk rata ketiga bahan tersebut, dan aplikasikan ke wajah Anda. Tunggu hingga kering, kemudian bilas dengan air hingga bersih.

2. Masker teh hijau

Teh hijau diketahui memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Seperti memperlancar pencernaan, dan lain sebagainya. Nah, beruntungnya, teh hijau juga bermanfaat untuk kulit Anda. Ini dapat membersihkan kulit Anda secara keseluruhan.

Sebelum orang Korea menjadikan teh hijau sebagai masker wajah, mereka terlebih dahulu merebus daun teh hijau. Setelah itu, biarkan hingga dingin dan kemudian cuci wajah Anda menggunakan cairan ini dan keringkan.

3. Masker air beras

Jangan buang air cucian beras begitu saja. Karena ternyata, air cucian beras ini dapat membawa manfaat untuk kulit Anda. Bagi mereka, air cucian beras dapat menghilangkan jerawat di wajah. Caranya, gunakan air ini untuk mencuci wajah Anda.

(DRM)