DALAM sebuah turnamen ataupun kompetisi liga yang panjang, fatigue atau diterjemahkan sebagai kelelahan, dan cedera adalah dua hal yang menakutkan bagi seorang pelatih maupun manajer tim.

Terlebih, apabila durasi yang disediakan terbilang pendek, sehingga menyebabkan padatnya jadwal pertandingan. Dalam keadaan demikian, kelelahan berpotensi mempengaruhi kebugaran pemain untuk pertandingan berikutnya.

Berbagai teori olahraga menyebutkan, selain agenda pertandingan yang padat, sejumlah faktor lainnya dapat juga menjadi penyebab kelelahan pada atlet. Pada umumnya, kelelahan seseorang dapat diakibatkan kurangnya asupan karbohidrat, waktu istirahat yang tidak cukup, ataupun dehidrasi.

Lebih lanjut, Pelatih Fisik Cosmo FC, Eko Prabowo atau Coach Eko mengatakan, selain faktor jadwal pertandingan yang ketat, pola hidup, dan pola makan, tingkat kelelahan atlet saat ini dipengaruhi juga oleh kebugaran atlet yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Menurut Eko, atlet tidak boleh mengabaikan latihan kebugaran karena belum ada kepastian jadwal kompetisi. Pandemi ini perlu disikapi dengan pikiran positif agar tidak mengganggu motivasi atlet.

"Karena program latihan resmi dari klub belum dimulai, maka para atlet futsal harus menjaga kondisi tubuhnya tetap fit dan bugar, minimal terjaga kondisi fisik dan mentalnya agar tidak menurun secara drastis," katanya.

Mengacu dari berbagai penelitian terkini, Coach Eko menyarankan agar para atlet menjaga kebugaran dengan konsisten berolahraga selama 150 menit per minggu atau sekitar 30 - 60 menit per sesi sebanyak 3 - 4 kali per minggu.

"Jangan lupa tetap mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup dan tetap menerapkan protokol kesehatan," pungkasnya.

(mrt)