Supermodel terkenal, Bella Hadid diketahui akhir pekan kemarin baru saja turun ke jalan untuk berdemo langsung meneriakkan dukungannya terhadap Palestina yang saat ini tengah mendapat serangan dari Israel.

Dari pantauan Senin (17/5/2021) aksi dukungan Bella Hadid ini pun tampaknya menyulut pemerintah Israel. Melalui akun Twitter resminya, @Israel , adik kandung supermodel dunia, Gigi Hadid tersebut ‘diserang’ karakternya.

Akun resmi Israel menyebutkan, dalam aksinya, Bella menyerukan untuk membuang orang-orang Yahudi ke laut. Sehingga Israel menilai, ini bukan lagi soal isu tentang Israel-Palestina tapi isu kemanusiaan secara keseluruhan.

“Saat sosok selebriti seperti Bella Hadid menganjurkan untuk membuang orang Yahudi ke laut, maka mereka menganjurkan penghapusan Negara Yahudi. Ini seharusnya bukan masalah Israel-Palestina. Ini seharusnya menjadi masalah manusia. Tidak tahu malu,” bunyi cuitan akun resmi Israel yang diunggah pada Minggu 16 Mei kemarin.

Melihat Bella Hadid yang dengan vokal mendukung pembebasan Palestina, ‘diserang’ oleh Israel tersebut. Para netizen pun langsung menyuarakan dukungannya terhadap sosok Bella.

Berbagai dukungan dilontarkan oleh para netizen pengguna Twitter. Salah satu contohnya, dari seorang netizen yang menghighlight keberanian Bella dengan statusnya sebagai supermodel dunia untuk vokal bersuara tentang isu Palestina, padahal di sisi lain Bella bekerja mencari nafkah di lingkungan industri yang didominasi oleh orang-orang Israel.

“Bella Hadid akan kehilangan banyak hal dengan bersuara vokal meneriakkan dukungannya terhadap Palestina, karena ia bekerja di industri yang banyak orang Zionis. Dia bisa dengan mudah kehilangan karirnya karena berbicara dan mengedukasi dunia tentang kekejaman Israel. Jika dia bisa mempertaruhkan semuanya untuk Palestina, kenapa Anda tidak?” tulis netizen pemilik akun bernama @Maryama**arr

Sementara ada juga netizen yang membahas tentang, kenapa pengaruh besar dari sosok selebriti contohnya Bella Hadid sangatlah penting untuk isu-isu seperti ini. Sang netizen dengan akun bernama @dezgostang melihat bagaimana Israel bisa merasa terancam hanya dengan melihat aksi yang dilakukan seorang selebriti dunia seperti Bella Hadid.

“Inilah mengapa pengaruh selebriti sangat penting. Saat Bella Hadid terlibat, mereka-Israel merasa terancam. Sekarang bayangkan jika selebriti yang diakui secara internasional seperti Beyonce, Taylor Swift dan lain-lain bersuara mengatakan sesuatu. Inilah mengapa pernyataan dari tokoh masyarakat menjadi penting saat ini,” kata sang netizen.

Selain dua komentar di atas, terpantau juga beberapa komentar dukungan untuk Bella hingga sindirian kepada Israel yang menuduh sang supermodel hanya karena salah mendengar slogal yel-yel pesan yang diteriakkan model berusia 24 tahun tersebut saat berdemo.

“Kalian semua tuli atau tidak fasih berbahasa Inggris? Mereka meneriakkan ‘"From the river to the sea, Palestine will be free’, bukan mau membuang orang ke lautan,” tulis @Omgh**ia

“Kami bersama mendukung Bella Hadid. From the river to the sea, Palestine will be free” seru netizen pemilik akun @Shins***tel

“Saya jadi penasaran siapa admin di balik akun ini. Kamu pasti gagal ya dalam tes mendengar,” sindir akun @Kyre**osli

“Bella mendukung Palestina, karena ia bisa memilih mana yang benar,” komentar dari @Peri***Nusa**ah

“Aku akan selamanya menaruh hormat pada Bella Hadid karena telah menyuarakan kebenaran,” dukungan dari @Hxppygol***yy

