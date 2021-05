PERANCANG busana Jepang Kenzo Takada meninggal dunia lantaran terkena Covid-19. Sebagai perancang busana, Kenzo pun memiliki berbagai koleksi seni di rumahnya.

Tercatat, ada sekira 550 jenis barang yang termasuk dalam koleksi seni pribadi milik Kenzo Takada di kediamnnya. Karya seni tersebut, akhirnya dilelang di Paris.

telah terjual sekitar 2,5 juta euro USD3 juta atau sekira nyaris Rp43 miliar dalam lelang, kata operator lelang Artcurial, dikutip dari Kantor Berita Kyodo.

Di antara perabot dan peralatan makan yang mendapatkan harga tinggi di lelang Paris pada hari Selasa pekan lalu, adalah sebuah kuda kayu berusia sekitar 2.000 tahun yang berasal dari Dinasti Han China yang dijual dengan harga sekitar 41.600 euro (Rp720.526.851) kepada seorang kolektor Eropa.

Dalam lelang daring kreasi lemari pakaian asli Kenzo yang berlangsung hingga Rabu (12/5), terdapat satu item yang berhasil dilelang hingga 3.380 euro (Rp58.542.806).

Stephane Aubert, juru lelang Artcurial dan direktur asosiasi menggambarkan penjualan tersebut sebagai "penghormatan terakhir untuk seniman multi-talenta ini".

"Koleksi Kenzo mengungkapkan kepada kami mata jenius ini dalam dunia mode dan interior. Terkait dengan busana, dia tahu bagaimana menyatukan budaya yang berbeda di apartemen Paris tempat dia tinggal selama 15 tahun terakhir hidupnya," kata Aubert.

Lahir di prefektur barat Jepang Hyogo, Kenzo pindah ke Prancis pada tahun 1965 dan membuka butik di ibu kotanya, Paris, lima tahun kemudian.

Sepotong sampul majalah Elle menarik perhatian internasional, dan penggunaan warna-warna cerah serta tekstil Jepang terus menarik perhatian global sejak awal 1970-an.

Dia meluncurkan koleksi untuk pria pada tahun 1983, lalu pensiun dari merek Kenzo setelah koleksinya di Paris pada tahun 1999. Kenzo Takada mengeksplorasi minat di luar pakaian, termasuk desain interior.

Dia diangkat menjadi Ksatria Legiun Kehormatan (Knight of the Legion of Honor) di Prancis, dan dianugerahi Medali Pita Ungu (Purple Ribbon) di Jepang, sebuah penghargaan bagi mereka yang telah berkontribusi pada perkembangan akademik dan artistik.