CEO Ruangguru Adamas Belva Devara mendadak menjadi perbincangan publik. Sebab untuk pertama kalinya, dia mengunggah foto bersama sang kekasih bernama Sabrina Anggraini di Instagram pribadinya.

Diketahui, sang kekasih merupakan Puteri Indonesia Riau 2019 yang tidak hanya cantik tetapi juga berpendidikan. Buktinya, Sabrina baru saja diterima di Massachusetts Institute of Technology(MIT), Amerika Serikat.

Postingan Belva Devara tersebut adalah sebuah apresiasi untuk sang kekasih. Dia mengungkapkan rasa bangganya karena Sabrina berhasil masuk ke salah satu universitas terbaik di dunia.

“I am so so so proud of this special someone. Selamat @sabrinaanggraini yg baru aja diterima di MIT System Design and Management yg ditawarkan 2 fakultas sekaligus MIT School of Engineering dan MIT Sloan Business School!!!” kata Belva seperti dikutip dari Instagramnya, Senin (17/5/2021).

Sontak, postingan tersebut banjir komentar. Salah satunya datang dari Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama. “Luar biasa, pasangan hebat dan pinter. All the best bro,” pujinya.

Sementara itu, netizen justru patah hati melihat Belva pamer kekasih. “Potek potek hatiku,” kata netizen di kolom komentar. “Hari patah hati nasional,” tulis yang lainnya.

“Aaaaaa patah hati nasional! Congrats kak Belva dan kak Bina,” komentar netizen. “Patah hati, tapi sadar diri juga sih,” celetuk netizen.

