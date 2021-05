Meski BLACKPINK tengah vakum di dunia musik, namun para personelnya tetap sibuk wara-wiri.

Salah satunya sang rapper dan face of the group, Jennie. Jennie kembali menyapa para penggemar BLACKPINK lewat pemotretan terbarunya bersama high brand ternama dunia, Calvin Klein.

Di debut kampanye dirinya menjadi brand ambassador untuk Calvin Klein tersebut, Jennie tampil lebih seksi dan menggoda daripada biasanya.

 

Berkolaborasi dengan desainer baru, Heron Preston dan fotografer Kim Hee June, hasil pemotretan Jennie kali ini sukses bikin publik tercengang melihat keseksian dari seorang Jennie.

Mengusung konsep minimalis, Jennie berpose dalam berbagai outfit keluaran Calvin Klein. Dari banyak foto yang telah dirilis, terlihat Jennie berpose santai di tempat tidur hingga bathub di kamar mandi dengan mengenakan scoop bralette warna putih dan bralette strap abu-abu dipadu dengan celana jeans model high waist.

Di foto lainnya, pelantun hits How You Like That dan SOLO tersebut tampil seksi, memamerkan perut rata dan pinggangnya yang langsing dengan mengenakan bra dan short pants ketat warna hitam serta jaket hoodie yang juga berwarna serba hitam. Demikian seperti diwarta Lofficielmalaysia, Selasa (18/5/2021).

(DRM)