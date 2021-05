Nindy Ayunda resmi menyandang status janda usai gugatan cerainya dikabulkan pengadilan, 6 Mei 2021. Lewat unggahan foto di Instagram, Nindy menyebut dirinya akan menjalani hidup baru.

"Enter the new chapter with a clean heart. Let that hurt go 🤍," tulis Nindy pada caption unggahan fotonya.

Tak hanya caption fotonya, gaya kasual Nindy Ayunda ini pun mencuri perhatian. Pada foto ini, Nindy Ayunda mengenakan blus laser cut warna putih.

Terlihat busana yang dipakai Nindy kali ini memiliki potongan belahan dada rendah. Alhasil, belahan dada Nindy tampak mengintip dari balik busananya yang menimbulkan kesan seksi.

Baca Juga : 5 Potret Cantik Aaliyah Masaid yang Pacaran dengan Sultan Pemilik Pulau Pribadi

Sementara, untuk bawahan Nindy mengenakan celana kulot warna khaki. Untuk mempermanis penampilan, Nindy menenteng tas mini cokelat dan topi fedora.

Baca Juga : Seksinya Anya Geraldine Pakai Bikini, Netizen: Awas Aldi Taher Lihat Bahaya Nih

Sontak saja, gaya Nindy Ayunda yang terkesan seksi ini membuat netizen gagal fokus. Unggahan foto Nindy inipun diramaikan komentar netizen.

"Ups... nyempil belahan dadanya tu... Hrsnya d tutup," ungkap @genarati1***

"@genarati1206 udah cerai enak bebas tampil sexy haha," balas @suomi***

"Hot mommy😍," kata @adhamm***

Namun, ada juga netizen yang memuji penampilan Nindy Ayunda. Kecantikan Nindy bagi mereka tidak membosankan, setuju? "suka sm kak nindi..cakepnya g ngebosenin," sanjung @dwihen****

(hel)