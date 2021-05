Ariana Grande resmi menikah dengan Dalton Gomez. Menurut beberapa sumber, pernikahan mereka sangat tertutup dan dengan hanya dihadiri 20 orang.

Ariana Grande menikah di kediamannya yang berlokasi di Montecito, California. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh sumber terdekat pemilik lagu 'Thank You, Next' tersebut pada 17 Mei 2021.

Publik dibuat bertanya-tanya, seperti apa acara pernikahan Ariana Grande dan Dalton Gomez tersebut sebab tak banyak informasi yang tersaji di media massa. Ariana pun sampai sekarang belum membagikan kabar apapun di media sosialnya mengenai kabar bahagia ini.

Tapi, OKezone merangkum beberapa fakta tersembunyi di balik pernikahan Ariana Grande dan Dalton Gomez yang dirahasiakan ke publik tersebut. Berikut ulasannya:

1. Menikah di halaman belakang rumah Ariana Grande

Ariana dan Dalton menikah di rumah Ari yang berada di Montecito, California. Tamu pernikahan Ariana dan Dalton hanya sebanyak 20 orang, termasuk keluarga dan teman dekat mereka.

"Itu adalah hari yang sangat indah dan romantis," kata sumber terpercaya pada E! Online, Selasa 18 Mei 2021. "Semoga tamu undangan tampak bahagia di sekitar Ariana dan Dalton. Semua tampak sempurna dan sesuai dengan keinginan Ari," tambahnya.

Dijelaskan lebih lanjut, secara detail Ari dan Dalton menikah di halaman belakang rumah Ari.

2. Pernikahan berselang 5 bulan setelah tunangan

Ariana dan Dalton bertunangan pada Desember 2020. Kabar ini dibagikan Ariana lewat Instagram pribadinya. Di sana, Ari menuliskan keterangan foto "Forever and then some" yang artinya dia ingin selamanya bersama dengan Dalton dan akan selalu banyak cerita lain dalam hidup mereka sebagai pasangan sehidup semati.

Ari pun mengunggah foto cincin pertunangannya dengan pose yang genit. Dia menutupi wajahnya dengan tangan yang mana di jari manisnya terdapat cincin pertunangan tersebut. Gemas sekali.

Usai 5 bulan bertunangan, Ari dan Dalton memutuskan untuk benar-benar sehidup semati di atas janji pernikahan. Semoga mereka jadi pasangan suami-istri yang langgeng, ya.

3. Ariana Grande lebih tua dari Dalton

Ya, Ariana Grande menikahi brondong. Istilah tersebut mungkin terdengar lucu tapi begitulah faktanya.

Ariana Grande kini berusia 27 tahun, walau 26 Juni mendatang dia akan berusia 28 tahun, sedangkan Dalton berusia 25 tahun dan bersiap menuju 26 pada 7 Agustus mendatang. Gemas sekali, kan!

4. Pandemi Covid-19 menguatkan cinta mereka

Menurut penuturan sumber terdekat Ari, pasangan ini hubungan cintanya sangat harmonis di sepanjang pandemi Covid-19 berlangsung. Bahkan, cinta keduanya semakin besar efek dari lockdown yang terjadi di Amerika Serikat.

"Karantina akibat pandemi Covid-19 benar-benar memperkuat ikatan cinta Ariana Grande dan Dalton Gomez dan membuat mereka lebih dekat dari sebelumnya," kata sumber.

5. Pernikahan intim adalah mimpi Ariana Grande

Sumber terpercaya pun menjelaskan bahwa pernikahan intim atau 'intimate wedding' adalah mimpi Ariana sejak dulu dan Dalton pun menyukai konsep tersebut. Jadi, bukan karena pandemi akhirnya pernikahan pasangan ini berjalan tertutup tapi memang keinginan Ariana sejak dulu.

"Mereka menginginkan upacara yang intim. Waktu pernikahan pun mereka yang menentukan karena jadwal mereka semakin padat dan tak mau menunggu lebih lama lagi untuk segera menikah," ungkap si sumber.

6. Banyak bunga putih di lokasi pernikahan Sumber lain menjelaskan bahwa Ariana memimpikan pernikahan di musim panas. Itu kenapa minggu ini yang mereka pilih sebagai hari spesial. Soal konsep acara pernikahan, sumber menjelaskan bahwa banyak sekali bertabur bunga putih di halaman belakang rumah Ariana Grande tempat mereka menikah. "Itu indah tapi tidak berlebihan," kata si sumber. "Ariana ingin pestanya terlihat sederhana tapi tetap indah dan enak dipandang. Bagi Ari, yang terpenting adalah momen kebersamaan bersama keluarga dan orang tersayang," ungkap sumber. 7. Makan malam bersama dengan menu 'special toast' Di acara pernikahan Ariana Grande pun ada sesi makan malam bersama dengan kedua belah pihak. Menurut sumber terdekat, keluarga Ari dan Dalton membuat roti panggang yang spesial untuk Ari dan Dalton selama makan malam. "Itu adala hari yang sangat emosional berada di sekitar orang tersayang," tambah sumber. 8. Cincin pernikahan Ariana Grande Dalton mengandalkan merek perhiasan Solow & Co untuk membuatkan cincin pernikahan Ariana Grande. Perhiasan itu diketahui dibuat langsung oleh tangan pengrajin perhiasan dari diamond dan platinum. "Cincin untuk Ariana Grande di hari pernikahannya adalah buah pikir Dalton dan rumah perhiasan yang menanganinya," kata sumber. "Cincin Ari sangat indah, terbuat dari diamond dan platinum berselera tinggi. Dalton sangat senang dengan hasil akhirnya," tambahnya. 9. Gaun pernikahan Ariana Grande Menurut sumber, Ariana Grande mengenakan gaun pernikahan bersiluet mermaid-style di mana gaun jenis ini akan memberikan lekukan tubuh pada pemakainya yang sangat indah dan terkesan simple tapi sangat elegan.