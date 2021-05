Penampilan Wika Salim seolah tak pernah gagal membuat netizen gagal fokus. Ditambah dengan bodinya yang aduhai, unggahan foto Wika Salim di Instagram rasanya tak pernah sepi dari komentar netizen.

Seperti unggahan foto Wika Salim baru-baru ini di Instagram. Wika Salim memamerkan lekuk tubuhnya yang langsing mengenakan busana ketat.

Pedangdut cantik mengenakan jumpsuit hitam dipadukan dengan t-shirt lengan panjang ketat yang membungkus tubuhnya. Wika Salim berpose mengangkat kedua tangannya sembari sedikit tersenyum menatap kamera.

Tampaknya biduan asal Bogor tersebut sedang heran dengan isi DM Instagramnya. Wika mengaku banyak yang menanyakan nomor HP-nya di DM Instagram.

"Pergi ke mcd beli burger,hay baby can i get your number? Knpa si DM isinya begini semua 😠Ksh paham dong πŸ˜‚," tulis perempuan berusia 29 tahun tersebut pada caption unggahan fotonya.

"Efek kebanyakan santen," balas @set.ah*** dengan candaan.

Namun, kebanyakan netizen justru gagal fokus dengan bodi aduhai Wika Salim mengenakan busana ketat ini. Ada yang mengagumi bodi Wika yang masih seperti ABG di usia 29 tahun hingga merinding!

"Waduh gagal fokus" celetu @rhamon_petr***

"Ketat banget kayak protokol kesehatan," kata @chandr****

"Wah bodynya kayak anak SMA banget πŸ˜‚ pdhl umur geus beraha teh ?," puji @hunting_gall***

"Bodymu mbk❀️❀️❀️😍😍😍 bikin mrinding," komen @bogyg***

