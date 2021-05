Rumah Mode Barli Asmara masih terus eksis meski sang pioner telah wafat. Koleksi terbaru pun masih diluncurkan, salah satunya bernama Camelia Shirt in White yang dikenakan Nissa Sabyan.

Koleksi tersebut memperlihatkan detail kemeja yang menarik, khususnya di bagian depan. Ya, semacam bunga yang sedang mekar, kemeja putih itu diberi ornamen material yang sama di bagian depan dengan tambahan belt hitam di tengahnya.

Tak hanya itu, koleksi tersebut pun memberi sentuhan Barli Asmara yang sangat khas di bagian bawahnya. Ya, sentuhan ruffles bertingkat diberikan di kemeja putih yang harganya sekitar Rp400 ribuan tersebut.

Akun Instagram @barliasmara pun mengunggah foto Nissa Sabyan yang mengenakan koleksi tersebut. Keterangan fotonya menjelaskan bahwa Nissa Sabyan sedang mengenakan koleksi Camelia Dress in White. "Kami berharap lebaranmu membawa berkah yang melimpah," katanya.

Unggahan itu dibagikan 6 jam yang lalu dan sudah disukai lebih dari 3 ribuan netizen. Sayangnya, dari kolom komentar yang terpantau kebanyakan netizen tidak senang Nissa Sabyan mengenakan koleksi Barli Asmara. Bahkan, ada beberapa netizen yang memberikan cibiran untuk tim Barli Asmara karena membagikan foto tersebut.

"Ngapain sih orang dengan image ancur dijadiin model baju bermerk gini," kata @laili_ari***.

"Mending di-take down dulu kak komennya. Fokus sama yang pakai bukan yang dipakai. Nanti takut imbas ke produk," saran @zazezipre*****.

"Gak suka gelaaaay! Like untuk bajunya, dislike untuk modelnya," komen @stecha**.

"Kurang cocok dipakai modelnya. Coba cari yang lain aja, min. Sayang bajunya sudah bagus jadi kelihatan jelek karena yang pakai," kata @nadia.farhan**.

"Come on Barli's team you all can do better," celetuk @_ha.***.

"Nangis tu baju," kata @lubisli***.

Sementara itu, Nissa Sabyan di foto tersebut tampil good dengan padupadan yang edgy. Kemeja dengan statement besar di bagian depan itu dia padukan dengan celana semacam kulot dengan detail pin di bagian sisinya. Dipadukan lagi dengan sneakers putih dan hijau hitam. Gaya monokrom semacam ini bisa memberi kesan muda yang simple.

(hel)