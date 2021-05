PENGAKUAN Demi Lovato sebagai non-biner atau non-binary menjadi sorotan dunia. Penyanyi yang belum lama ini mengeluarkan album bertajuk 'Dancing With The Devil... The Art of Starting Over' itu pun sebelumnya mengaku sebagai panseksual.

Publik pun bertanya-tanya, apa itu non-biner yang diakui oleh Demi Lovato?

Pembahasan mengenai gender jadi salah satu topik yang cukup rumit, juga kontroversial. Menurut Human Right Campaign, non-biner mengacu pada seseorang yang tidak mengidentifikasi dirinya hanya sebagai pria atau perempuan.

Artinya, mereka yang mengumumkan diri (coming out) sebagai non-biner dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki, perempuan, di antara dua jenis kelamin tersebut, atau bukan bagian dari kategori jenis kelamin sama sekali.

Setelah mengaku sebagai non-biner, Demi Lovato pun mengubah sapaannya. Ya, dalam bahasa Inggris, seseorang akan disapa dengan kata sesuai jenis kelamin seperti 'she/her' atau 'he/his'. Tapi karena Demi adalah non-biner, dia pun disapa sebagai 'they/them'.

"Non-biner juga dapat digunakan sebagai istilah payung yang mencakup identitas seperti tak bergender, bigender, genderqueer, atau gender-fluid," menurut Human Right Campaign, dikutip dari laman USA Today, Jumat (21/5/2021).

Publik mesti tahu bahwa identitas gender dengan orientasi seksual adalah dua hal yang berbeda. Artinya, seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai non-biner tidak ada hubungannya dengan dengan siapa mereka tertarik. Video pengakuan Demi Lovato dianggap oleh sebagian orang sangat berdampak besar. Video itu pun dinilai sangat memberdayakan kelompok tertentu. Baca juga: Demi Lovato Umumkan Diri Sebagai Non-Biner, Bukan Laki-laki atau Perempuan "Saya merasa ini paling mewakili fluiditas yang saya rasakan dalam ekspresi gender saya dan memungkinkan saya untuk merasa paling otentik dan jujur kepada orang yang saya kenal dan saya masih terus mencari tahu," kata Demi Lovato. Selain Demi Lovato, nama besar dunia yang mengakui dirinya non-biner antara lain Sam Smith, Sara Ramirez, dan Elliot Page.