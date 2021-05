SATU lagi artis Indonesia yang resmi menyandang gelar janda. Adalah Nindy Ayunda, yang gugatan cerainya dikabulkan pengadilan, 6 Mei 2021. Meskipun, suami Nindy Ayunda pun mempermasalahkan gugatan cerai tersebut ke pengadilan.

Meski demikian, Nindy nampak sudah siap menjadi single mom. Hal ini pun dia ungkap di Instagramnya. "Enter the new chapter with a clean heart. Let that hurt go 🤍," tulis Nindy pada caption unggahan fotonya.

Tak hanya caption fotonya, gaya kasual Nindy Ayunda ini pun mencuri perhatian. Pada foto ini, Nindy Ayunda mengenakan blus laser cut warna putih.

Terlihat busana yang dipakai Nindy kali ini nampak menerawang dan memiliki potongan belahan dada rendah. Alhasil, belahan dada Nindy tampak mengintip dari balik busananya yang menimbulkan kesan seksi.

Sementara, untuk bawahan Nindy mengenakan celana kulot warna khaki. Untuk mempermanis penampilan, Nindy menenteng tas mini cokelat dan topi fedora.

Baca Selengkapnya: Gaya Nindy Ayunda Makin Seksi Usai Menjanda, Berani Pamer Belahan Dada!

(mrt)