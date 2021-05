Ayu Dewi baru saja mengumumkan dirinya diajak bekerjasama film animasi Disney. Artis cantik tersebut menjadi pengisi suara karakter Sisu dalam film Raya and The Last Dragon.

Istri dari pengusaha Regi Datau ini senang bergaya feminin. Hal ini tercermin dalam outfit yang dikenakannya. Penasaran dengan outfitnya? Yuk ikutin gaya outfit of the day (OOTD) Ayu yang dirangkum dari akun Instagramnya, Sabtu (22/5/2021).

1. Chic





Mengenakan terusan berwarna pink pastel dipadukan dengan sneakers berwarna abu-abu dengan kombinasi tali sepatu berwarna pink, penampilan ayu terlihat chic. Makeup dan tatanan rambut yang sederhana menambah pesona Ayu.

2. Colourful





Berbusana cerah, Ayu tampil mengenakan atasan colourful dipasangkan dengan celana kulot jeans merek Gucci. Dilengkapi dengan tas dan sepatu berwarna senada membuat tampilan ayu sangat unik mencuri perhatian.

3. Busana tradisional

Berbalut kebaya krem dengan gradasi soft pink dan kain wiron batik Jawa penampilan Ayu terlihat gorgeous. Polesan makeup ala Korea membuatnya sangat daebak. 4. Feminin

Wanita yang selalu tampil ceria ini, menggunakan atasan putih berenda pada lengan dan bagian depan bajunya dipadukan dengan celana jeans biru saat bersepeda di taman memberi kesan feminin. Ditambah aksesoris topi dan flat shoes mengesankan simpel yang feminin.