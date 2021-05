Natasha Wilona baru-baru ini membuat pengakuan mengejutkan dengan tak lagi main sinetron sementara waktu. Artis cantik tersebut mengaku di YouTube Boy William sudah tak memiliki job stripping sinetron sejak Januari 2021.

Meski sudah jarang di layar kaca main sinetron, penampilan Natasha Wilona tetap menjadi perhatian netizen. Terutama unggahan foto-fotonya di Instagram pribadi, @natashawilona12.

Salah satunya unggahan foto artis cantik berusia 22 tahun tersebut baru-baru ini. Natasha Wilona tampil seksi dengan busana crop top motif tartan warna kuning. Alhasil, perut mulus dan rata Natasha Wilona terekspos yang mengundang komentar netizen.

"Wilona gak pernah makan seblak ya perut nya bisa kecil langsing bgt😂," canda @yoan_hepiyoz***

"Ngiri ama tu perut 😢," sambung @niesa_arrahm***

Selain itu, mantan kekasih Stefan William tersebut memadukan crop top dengan celana hot pants jeans. Pemakaian hot pants ini membuat paha mulus Natasha Wilona terekspos.

Baca Juga : Intip OOTD Serba Putih Natasha Wilona Setotal Rp26,8 Juta, Cantik dan Mewah!

Sementara soal penataan rambut, Natasha Wilona membiarkannya tergerai yang membuat penampilannya kian memesona. Dia melengkapi penampilannya dengan riasan minimalis dan lipstik warna natural.

Baca Juga : 4 Gaya Natasha Wilona Jadi Pesulap Cantik Bikin Netizen Speechless



Alhasil netizen lain terpesona dengan kecantikan Natasha Wilona. Menurut mereka, penampilan Natasha Wilona menggemaskan dan makin memesona.

"You look so cute baby 🥺🤍," puji wilonalo***

"Tambah mempesona aja bebeb 🔥," sanjung hen._ri***

"Cantikk bgt baby😭💙," ujar sofikne***

"Bening amant neng❤️❤️," kata @lidyaww***

"Wow amazing natasha," komen @panca.darma.***

(hel)