Keluarga Kardashian semakin melebarkan bisnis mereka di industri fashion. Mereka membuka Kardashian Kloset pertama di Las Vegas, Resort World Hotel yang baru. Lokasinya akan dibuka pada 24 Juni, tanggal yang sama dengan pembukaan hotel.

“Las Vegas adalah tujuan internasional,” kata Cynthia Bussey, salah satu pemilik situs dan sepupu Kris Jenner. “Dan ini akan memungkinkan pelanggan dan penggemar kami dari seluruh dunia untuk merasakan langsung Kardashian Kloset secara langsung,” ujarnya dikutip dari laman WWD pada Minggu.

Detail lebih lanjut tentang gerai Kardashian Kloset Las Vegas diperkirakan akan terungkap mendekati tanggal pembukaan di situs e-commerce tersebut.

Lokasi tersebut akan menawarkan item pakaian dan aksesori dari lemari keluarga Kardashian-Jenner yang sudah tersedia di situs e-commerce, dengan koleksi-koleksi baru yang ditambahkan setiap minggu. Keluarga Kardashian-Jenner juga memiliki rencana untuk memperluas penawaran mereka di luar mode setelah tokonya dibuka.

Baca Juga : Aura Kasih Pakai Dress Ketat Bikin Salfok, Netizen: Buibu Seksi, Perawan Minder Lihat Ini!

Kardashian Kloset diluncurkan pada Oktober 2019 dan dengan cepat mendapatkan basis pelanggan setia, memicu tren di YouTube dari influencer yang mengunggah video unboxing dengan hasil tangkapan Kardashian Kloset mereka, dan menampilkan swafoto para influencer berdampingan dengan foto anggota keluarga Kardashian-Jenner yang mengenakan pakaian yang sama.

Sejak diluncurkan, Kardashian Kloset telah memiliki tingkat pelanggan tetap 40,3 persen dan telah menjual hampir 9.000 item fesyen. Keberhasilan situs tersebut dapat dikaitkan dengan keluarga Kardashian-Jenner dan pengaruh media sosial mereka.

Menurut perusahaan tersebut, unggahan Instagram Story dari Kylie Jenner bulan lalu tentang Kardashian Kloset mendorong lebih dari 250.000 orang ke situs tersebut dan meningkatkan penjualan sebesar 400 persen pada akhir pekan itu.

"Ada banyak orang yang rupanya terobsesi dalam beberapa hal dengan Kardashians. Mereka terobsesi dengan apa yang mereka (Kardashian-Jenner) lakukan, dengan apa yang mereka kenakan, ke mana mereka pergi, dan mereka mengikuti keluarga itu. Saya rasa itu adalah kesuksesan (Kardashian Kloset) karena ada obsesi di luar sana," uar Bussey.

Baca Juga : Disebut Tercantik di Ikatan Cinta, 5 Gaya Mayang Yudittia Bikin Netizen Terpesona

Kardashian Kloset dipecah menjadi “koleksi” dari masing-masing anggota keluarga Kardashian-Jenner. Situs ini pertama kali diluncurkan dengan tiga koleksi dari Kris Jenner, Kim Kardashian, dan Kylie Jenner, dan sekarang menawarkan koleksi dari semua kakak beradik itu, ditambah koleksi untuk anak-anak dan pria dari berbagai label desainer.

Situs e-commerce ini dikuratori oleh Bussey dan keluarga Kardashian-Jenner, yang menawarkan barang-barang yang tidak ingin mereka simpan lagi, dan barang lain yang diminta oleh pelanggan.

"Kris selalu mengatakan bahwa dia akan mengenakan sesuatu di serial itu ("Keeping Up With the Kardashian") dan orang-orang melihatnya dan saya kemudian mendapat banyak email yang berisi apakah para pelanggan itu bisa mendapatkan gaun atau tas atau sepatu yang mereka kenakan. Dan permintaan itu banyak sekali," kata Bussey.

Bussey juga menyatakan bahwa keluarga tersebut mencoba memastikan bahwa mereka tidak mengunggah koleksi fesyen pemberian (endorsement atau hadiah) di Kardashian Kloset tetapi terkadang item fesyen itu terpampang dalam situs Kardashian Kloset akibat kelalaian. Sebagai contoh pada Juni 2020, desainer Christian Cowan memanggil keluarga Kardashian-Jenner karena mengunggah salah satu gaunnya di situs tersebut dalam koleksi Khloé Kardashian seharga 1.300 dolar. Padahal gaun itu sesungguhnya adalah sampel dari peragaan busana yang dihadiahi untuk Khloe. Gaun itu kemudian dihapus dari situs web. Harga Kardashian Kloset mulai dari 25 dolar untuk item olahraga, seperti celana pendek bermerek New York Mets dalam koleksi Kim Kardashian, dan harga tertinggi adalah 55.000 dolar untuk tas Hermès Birkin langka dari koleksi Kylie Jenner. Sebagian besar dari hasil penjualan disumbang ke berbagai badan amal, mengingat perusahaan fesyen resell itu tidak memiliki badan amal sendiri. Toko Kardashian Kloset ini adalah etalase pertama milik keluarga selebriti tersebut, namun ini bukan usaha pertama mereka dalam bisnis fisik. Kakak beradik Kardashian (Kim, Khloe dan Kourtney) terkenal menjalankan butik fesyen mereka Dash yang salah satu gerainya sempat dibuka di Indonesia namun kini sudah ditutup. Hal serupa juga terjadi dengan gerai-gerai Dash di Los Angeles, Miami, New York City dan Southhampton yang seluruhnya telah ditutup secara permanen.