BATIK Indonesia memang sudah terkenal di mancanegara, bahkan UNESCO telah menobatkan batik sebagai warisan budaya. Tidak heran, jika banyak orang penting hingga artis dunia mulai memakai batik sebagai pakaian resmi mereka.

Nah, kepopuleran batik ini pun dimanfaatkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ternyata, selain jago mendesain sebuah bangunan, Ridwan Kamil juga pandai menuangkan inspirasinya dalam kain batik.

Tapi, yang membuat gempar netizen di sosial media adalah karena desain rancangannya dikenakan langsung oleh dua bintang K-Pop terkenal, dua personel boy group papan atas, Leeteuk dan Yesung dari Super Junior.

Dalam dua foto yang diunggah Ridwan Kamil, terlihat leader Super Junior, Leeteuk tampil gagah dalam balutan kemeja merah di-layer blazer suit Batik warna biru dan celana panjang warna royal blue.

Sementara Yesung, tampan dengan mengenakan kemeja motif Batik dominasi warna hitam sebagai inner dan fit blazer motif Batik dominasi warna merah sebagai outer dipadukan dengan celana panjang satin warna coklat gelap.

“Terima kasih KPop stars @xxteukxx and @yesung1106 of @superjunior telah memakai Batik Jawa Barat @batikkomar yang saya rancang. Sekarang kalian resmi siap pergi kondangan atau ikut pilkada di Indonesia. Kamsahamnida from your Hyung, ”tulis Ridwan Kamil dalam bahasa Inggris sebagai keterangan foto.

Dari keterangan yang ditulis Ridwan Kamil, pemberian busana Batik kepada personel boy group veteran asuhan SM Entertainment tersebut merupakan salah satu cara dirinya sebagai Gubernur dalam berdiplomasi budaya.

“Mari semangat jadikan Batik indonesia mendunia. Saya menggunakannya untuk diplomasi budaya,” kata Ridwan Kamil.

Melihat Leeteuk dan Yesung Super Junior tampil memakai busana Batik, tak butuh waktu lama kolom komentar pun dipenuhi pujian dari para netizen Indonesia.

“Eh kamu kok ganteng pakai Batik,” puji Vrr***sica

“A gift from Ridwan Kamil??? You look so gorgeous with that Batik,” tambah akun Sa***ire_hera

“Ganteng banget woi pakai Batik,” seru netizen pemilik akun Meliana_k***riady

“Aduh meni kasep pisan,” tambah Ha***bibi_

“Aaaaaaa gemes, ganteng banget,” komentar dari netizen bernama Ppar**a







Melihat Leeteuk dan Yesung Super Junior tampil memakai busana Batik, tak butuh waktu lama kolom komentar pun dipenuhi pujian dari para netizen Indonesia.

“Eh kamu kok ganteng pakai Batik,” puji Vrr***sica

“A gift from Ridwan Kamil??? You look so gorgeous with that Batik,” tambah akun Sa***ire_hera

“Ganteng banget woi pakai Batik,” seru netizen pemilik akun Meliana_k***riady

“Aduh meni kasep pisan,” tambah Ha***bibi_

“Aaaaaaa gemes, ganteng banget,” komentar dari netizen bernama Ppar**a