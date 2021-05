Pengacara kondang Hotman Paris kali ini membeberkan rahasia sukses hidupnya. Pengacara yang terkenal dengan gaya hidup mewah dan royal itu membuat masyarakat iri dan ingin juga mengikuti jejak kesuksesannya.

Hal ini dibagikan pada postingan terbaru instagram miliknya dengan caption "Kunci sukses yang selamanya terjadi dalam hidup Hotman! Bukan iri dan bukan nyinyir," katanya.

 

1. Pengalaman

Menurut Hotman Paris pengalaman merupakan hal yang penting untuk meraih kesuksesan. Pengalaman membawa Anda menjadi orang yang bijak. Bahwasanya pengalaman adalah guru terbaik.

2. Masalah

Hotman Paris menjelaskan bahwa masalah bisa membuat orang menjadi pintar. Pengacara kondang itu berpesan berbahagialah jika Anda selalu dapat masalah, karena Tuhan sayang pada Anda dan ingin menjadikan Anda smart

Sebagai penutup penjelasan akhir dari tanggapannya Hotman Paris Menyampaikan penguatan kepada masyarakat dengan menyelipkan qoutes

Albert Enstein- "it's not that i'm so smart, its's just that I stay With probelms longer," ke dalam postingannya.

(DRM)