Batik karya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggegerkan dunia pencinta hiburan Korea atau K-Popers setelah dua pentolan legenda boy band negeri ginseng Super Junior mengenakan batik pemberian Ridwan Kamil.

Adalah Kim Jong Woon alias Yesung yang mengunggah pose dia dengan mengenakan dua helai pakaian batik pada akun instagram pribadinya @yesung1106, Senin (24/5/2021). Kemeja batik bernuansa hijau dan krem dipadukan dengan blazer perpaduan merah dan celana merah membuat Yesung semakin rupawan.

"Apakah cocok untukku? Terima kasih kepada #RidwanKamil yang merancang batik ini. Terima kasih untuk Java Barat dan Indonesia. Aku cinta kamu @ #BatikJawaBarat #JabarJuara #SmilingWestJava," tulis lelaki 36 tahun itu.

Dari enam juta pengikutnya, nyaris 300.000 pengikutnya menyukai dengan 15.400 lebih komentar sementara.

Salah satu komentar datang dari penyanyi asal Jabar @itsrossa910 alias Rossa yang merupakan teman duet Yesung.

"Aa hatur nuhun, Aa meni kasep," tulis Rossa.

Tak hanya Yesung, personel Suju lainnya yaitu sang leader Park Jung-soo alias Leeteuk ikut meramaikan jagat sosial media instagram dengan mengenakan jas batik biru dipadukan kemeja batik berwarna merah dengan celana senada dengan batik luaran yang dia kenakan saat itu.

Sama halnya dengan Yesung, ratusan ribu pengikutnya menyukai unggahannya dan 15.000 lebih komentar membanjiri kolom komentarnya. Di antaranya penasaran dengan kekompakan Yesung dan juga Leeteuk mengenakan batik asal Jabar dan diposting bersamaan. Selebihnya mayoritas komentar orang Indonesia merasa bangga dan semakin kagum dengan duo personil Suju tersebut.

Dua punggawa Suju yang mengenakan batik asal Jabar tersebut diposting ulang oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"GLOKAL"

"Thank you KPop stars @xxteukxx and @yesung1106 of @superjunior for wearing west java batik @batikkomar that i designed," tulis Kang Emil.

"You are now officially ready for “pergi kondangan" or “ikut pilkada” in Indonesia. Khamsahamnida from your Hyung," sambungnya.

“Buat gadis2 Indonesia, dengan ini mereka terlihat lebih melokal dan tentunya lebih terjangkau. Mari semangat jadikan batik indonesia mendunia. Saya menggunakannya untuk diplomasi budaya,"ujar Kang Emil menutup keterangan postingannya.

(DRM)