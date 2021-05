PARA penggemar EXO, EXO-L boleh bergembira lantaran sang penari utama, Lay Zhang kembali ke EXO. Mungkin ini menjadi salah satu hari yang paling ditunggu oleh EXO-L sejak Zhang banyak beraktivitas di China.

Comeback album spesial, Don’t Fight The Feeling kali ini, EXO pun akan tampil dengan formasi lengkap, sembilan personel. Suho, Lay, Chanyeol, Xiumin, Baekhyun, D.O, Chen, Kai dan Sehun.

Nah, sambil menunggu foto-foto teaser Lay Zhang untuk album Don’t Fight The Feeling. Tak ada salahnya kita simak dulu berbagai gaya OOTD modis Lay berikut ini, sebagaimana dirangkum dari akun Instagram pribadi Lay.

Megah dengan Hanfu

Tampil all-out di atas panggung, Lay mengenakan Hanfu salah satu busana tradisional pria Cina. Pelantun hits ‘ I Am Lit’ tersebut tampak mengenakan Hanfu atau biasa disebut Jubah Sutra warna hitam dengan aksen embroidery floral warna ungu, membuat penampilan Lay terlihat begitu megah dan spektakular.

Blazer motif

Pertama kali tampil untuk street performance di Italia, Lay modis dalam balutan blazer full pattern bersiluet slim-fit warna hitam yang ia padukan bersama skinny jeans hitam dan sepatu keds klasik hitam dari Converse.

Sleeveles top

Untuk kostum berkuda, Lay tampil dengan setelan kasual, mix and match sleeveless top hitam dengan celana jeans hitam serta sepasang sepatu keds yang juga berwarna hitam. Sebagai aksesori, pelantun hits Growl, Power, Call Me Baby ini cukup pakai topi baseball hitam.

All black

Hadir di acara fesyen yang digelar rumah mode mewah Valentino sebagai salah satu brand ambassador. Penari utama di EXO satu ini pilih gaya outfit klasik, all black alias serba hitam.

Lay tampil keren dan trendi dalam balutan double buttons blazer warna hitam polos dan straight pants hitam sebagai bawahan. Sebagai statement, Lay terlihat menenteng saddle bag warna red wine dari Valentino.

Suit V-neck

Mengenakan setelan suit full pattern warna merah dengan model desain kerah V-neck (potongan dada rendah), Lay memamerkan pesona dan aura seksinya.

“Lay Zhang is so unreal, he’s so perfect,” puji netizen pemilik akun Jops*_byu*