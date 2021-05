Ketika Anda sudah bekerja keras bagai kuda, ditambah lembur dan mengerjakan pekerjaan sampingan juga, hal ini memang membuat Anda tertekan, stres dan ingin sekali menghibur diri. Biasanya, ketika uang gajian atau pekerjaan sampingan sudah turun, ada yang langsung kalap berbelanja barang diikuti dengan makan makanan di tempat yang fancy sebagai bentuk mencintai diri sendiri atau self love.

Memang, tidak ada salahnya melakukan hal ini. Toh, ini hasil kerja keras kita sendiri dan ingin menghargai diri sendiri dengan memanjakan diri sendiri dengan bentuk apapun yang kita inginkan. Tapi, jika hal ini disamakan dengan self love, sepertinya kurang tepat. Pasalnya, itu bukan bentuk self love, melainkan memanjakan diri. Bentuk self love, tidak bakal beres hanya dengan makan mahal dan belanja saja.

Dilansir dari Akurat, psikologi Samantha Ananta, M.Psi, self love dijabarkannya menjadi suatu bentuk penghargaan pada diri sendiri sebagai upaya untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi fisik, psikologis dan spiritual.

Nah, jika bicara soal self love, cakupannya sangat luas, bukan sekadar menghabiskan uang untuk kebahagiaan yang sesaat. Melainkan mengelola perasaan berharga dari diri sendiri, bagaimana kita dapat menghormati dan mencintai diri kita dengan cara yang sehat.

Menyehatkan Jiwa dan Raga juga Bentuk Self Love

Nah, jika bicara soal self love, ini hal yang paling penting. Cintai diri sendiri dengan cara menyehatkan diri sendiri dulu. Jika Anda masih belum bisa makan makanan sehat, setidaknya Anda harus memperhatikan kesehatan diri sendiri dengan cara berolahraga. Jadi, daripada belanja barang yang belum tentu Anda perlukan, cobalah untuk membeli alat-alat olahraga seperti treadmill, sepeda atau alat fitnes lainnya.

Selain itu, bentuk self love juga harus memperhatikan kesehatan jiwa. Misalnya, mulai meninggalkan pertemanan toxic, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan berani memilih yang baik untuk diri sendiri dan meninggalkan yang tidak baik untuk diri sendiri. Selain itu, Anda juga bisa melakukan olahraga untuk kesehatan raga, seperti yoga maupun bermeditasi.

Yang Paling Penting adalah Buat Diri Sendiri Nyaman

Ibarat sebuah payung, self love menjadi pelindung diri dari rasa kecewa, sedih atau rasa yang lainnya. Melakukan hal-hal di atas secara teori memang benar, namun jika Anda terpaksa melakukannya, dirasa sama seperti membohongi diri sendiri. Sebab, semua orang memiliki caranya sendiri. Mungkin, membeli sesuatu sebagai bentuk cinta kepada diri sendiri juga tidak salah.

Namun, jika untuk sebuah pengakuan dan kebahagiaan sesaat, itu menjadi sebuah masalah. Belum lagi cara mendapatkannya, Anda sudah bekerja keras untuk mendapatkan uang, lalu sedih setelah menghabiskannya hanya untuk belanja dan makan saja. Jika ujung-ujungnya seperti ini, sepertinya hanya menambah masalah dan emosi dalam jiwa saja.

Oleh karena itu, lakukanlah hal yang paling nyaman untuk diri sendiri. Jika secara teori olahraga adalah bentuk self love, tapi jika Anda hanya nyaman mengurus binatang atau tanaman untuk mencari keringat, lakukan saja. Sebab, self love adalah perjalanan panjang seumur hidup, dan tidak terselesaikan dengan berbelanja atau makan fancy saja.

