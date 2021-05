ARTIS Korea Selatan, Lee Da In membuat heboh para netizen lantaran dia diduga pacaran dengan aktor dan selebriti papan atas, Lee Seung Gi. Selain cantik, memang Lee Da In juga sangat fashionable loh.

Penasaran seperti apa sih gaya modis dari Lee Da In, pacar baru Lee Seung Gi ini? Merangkum akun Instagram pribadi Lee Da In, Rabu (26/5/2021) yuk intip potret modis Lee Da In berikut ini.

See trough skirt

Hangout santai siang hari, Lee Da in pilih setelan simpel tapi eye-catching dengan memadukan atasan lengan pendek warna hijau polos dengan rok two layer see-trough alias menerawang warna ivory cream serta sepasang sepatu sandal hitam.

High socks

Jalan-jalan menikmati sunset di taman Han Gang, Lee Da In dressed up bergaya ala anak sekolah di serial televisi Amerika. Kemeja berkerah ditumpuk sweater warna abu-abu sebagai outer, dipadukan dengan bawahan rok mini motoif tartan. Sebagai fashion statement, adik kandung aktris Lee Yoo Bi ini mengenakan high socks warna hitam dan sepatu high platform yang juga berwarna hitam.

Trendi dengan rok tartan

OOTD ala Lee Da In satu ini bisa jadi inspirasi untuk Anda yang mungkin jenuh mengenakan jeans sebagai bawahan. Coba padukan knitwear hitam lengan panjang dan rok tartan kombinasi warna merah dan hitam sebagai bawahan. Jangan lupa sematkan sling bag hitam sebagai aksesori pelengkap.

Long coat Mengunjungi galeri museum, Lee Da In tampil dengan konsep outfit khas musim semi. Modis dan anggun dalam balutan long coat warna coklat krem model double buttons. Sebagai aksesori, wanita kelahiran 1992 tersebut juga menjinjing sling bag keluaran Fendi warna coklat krem. Biker jacket Jaket kulit ala biker, atau biasa disebut biker jaket jadi favorit banyak orang untuk terlihat fashionable. Tak terkecuali Lee Da In, yang pilih setelan turtleneck shirt hitam dan leather biker jaket warna hitam sebagai OOTD untuk tampilan kasual tapi modis saat jalan-jalan ke toko musik.