SETELAH 10 hari ditutupi, potret pernikahan Ariana Grande dan Dalton Gomez pun beredar di media sosial. Ariana sendiri yang membagikan foto tersebut.

Dari beberapa foto romantis yang diunggah di Instagram, publik dibuat terpana oleh gaun pengantin Ariana Grande. Menurut beberapa informasi, gaun putih backless tersebut rancangan Vera Wang.

Ada kisah menarik di balik gaun putih tersebut. Menurut laman Vogue, Vera Wang pernah berjanji ke Ariana Grande bahwa dirinya siap membuatkan gaun pengantin khusus untuk penyanyi bersuara tinggi tersebut.

Janji itu diutarakan Vera Wang saat Ariana Grande menghadiri Met Gala beberapa tahun lalu. Wang pun menepati janji tersebut. Ia membuatkan gaun pernikahan super-indah khusus untuk Ariana Grande.

Gaun tersebut memiliki detail berupa strapless lily-white silk cahrmeuse empire waist column gown dengan kesan terbuka. Ada detail menjuntai yang indah di gaun tersebut dan penggunaan hand-pleated tulle bubble veil pun menambah cantik tampilan keseluruhan Ariana Grande.

"Ariana Grande, a truly magical muse, betapa luar biasanya perjalanan ini bagi kami semua di Vera Wang," kata disainer ternama itu di Instagram.

"Sebuah kegembiraan dan kehormatan. Semoga kamu dan Dalton mendapat kebahagiaan seumur hidup. XX V," tambahnya.

Karena sudah mengenakan gaun yang sangat indah, Ariana Grande hanya menambahkan aksesori simpel tapi tetap terkesan mewah. Ya, dia cukup mengenakan cincin pertunangannya, cincin kawin, dan sepasang anting berlian berbentuk mutiara ekstra sentimental dari Lorraine Schwartz.

Lebih detail terkait perhiasan, dijelaskan laman People, anting yang dipakai Ariana Grande senada dengan cincin tunangannya yang mana keduanya memiliki arti penting dalam kisah cinta Ariana dan Dalton.

"Perhiasan itu memiliki makna menghargai momen terendah atau terbalik dalam hidupnya dan bagaimana mereka telah berkontribusi di mana dan siapa dia sekarang," kata Vogue.

Soal alas kaki, diketahui Ariana Grande mengandalkan koleksi dari Giuseppe Zanotti berupa platform pump yang cantik sekali.

Tidak lengkap rasanya kalau tidak bicara mengenai riasan wajah. Punya karakter blink-blink, di hari pernikahan Ariana Grande ternyata ingin tampil berbeda.

Makeup Artist Ash K Holm memberinya tampilan mata yang matte dengan tetap ada sentuhan lembutnya. Mata kucing pun tetap diberikan sebagai ciri khas Ariana.

Untuk lipstik, penyanyi itu menggunakan warna ungu muda yang matte. Sedangkan rambutnya, Ariana Grande tetap menggunakan salah satu gaya khasnya yaitu center-parted dengan half up ponytail dengan ujung ikal yang terurai dengan lembut. Pretty as always!

Bagaimana dengan Dalton? Dia diketahui mengandalkan koleksi classic black Tom Ford suit dengan dasi hitam panjang yang disesuaikan dengan leather loafers-nya.