Usai merilis serial The Intern, Vision+ Original Series kembali meluncurkan karya terbarunya, dengan merilis The Waves. The Waves sendiri merupakan tayangan sebuah kisah perjalanan sosok living-legend di balik skena brand lokal, sneakers dan denim di Indonesia.

Hadir dalam 6 episode, The Waves akan mengupas tuntas mengenai tren fashion dan perjalanannya di Indonesia dalam beberapa gelombang, mulai dari The Distro Waves, Sneakers Head First Wave, The Denim Head Wave, Local Pride First Wave, Sneakers Head Second Wave, Local Pride Second Wave.

Semua gelombang tersebut diceritakan melalui sudut pandang para narasumber yang memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan tren fashion dan brand lokal Indonesia, sebut saja Dendy Darman, Eddy Brokoli, Max Suriaganda, Direz, Anton Wirjono, hingga dr. Tirta.

Mengulik kisah seputar perjalanan brand fesyen lokal, Clarissa Tanoesoedibjo sebagai Managing Director Vision+ sekaligus pencinta fesyen streetwear menyebutkan ia sendiri menilai fesyen lokal Indonesia sudah sangat mengalami kemajuan yang mengesankan.

“Iya benar, saya sendiri menyukai fesyen streetwear. Untuk kualitas fesyen brand lokal, menurut saya sudah jauh lebih bagus dari dulu. Kualitas brand lokal sekarang sangat luar biasa impresif,” kata Clarissa Tanoesoedibjo, dalam gelaran konferensi pers launching Vision+ Original Series The Waves, Jumat (28/5/2021).

Lebih lanjut Clarissa menambahkan, sebagai pencinta fesyen dan sebagai generasi muda, ia melihat fesyen brand lokal sudah tampil dengan keunikannya sendiri-sendiri.

“Impresif, ada identitas masing-masing dan menurut saya penting untuk mengangkat uniqness. Ada keunikan sendiri, saya lihat sudah above expectation. So far have been really good sih kalau ngomongin kualitas sudah bagus,” pungkas Clarissa.

Vision+ Originals The Waves, yang akan kembali menyambungkan tren fashion dan perkembangan industri brand lokal di Indonesia sendiri sudah mulai bisa disaksikan hari ini, 28 Mei 2021 eksklusif di aplikasi Vision+.

(hel)