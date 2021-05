Industri fashion memiliki tren yang sangat dinamis dan menarik untuk dibahas dari generasi ke generasi. Indonesia sendiri ternyata mempunyai sejarah tren fashion yang menarik untuk dikulik.

Terlebih, saat ini industri fashion di Indonesia telah berkembang sangat pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya brand-brand fashion lokal yang semakin diminati dan dicintai oleh masyarakat, serta dilirik konsumen dalam hingga luar negeri.

Berdasarkan fakta tersebut, layanan over the top (OTT) milik MNC Group, Vision+ Originals menghadirkan sebuah docuseries atau series dokumenter ‘The Waves’. Pembuatan series ini berkolaborasi dengan Urban Sneaker Society (USS) Networks, perusahaan Content Network yang bergerak dalam sektor gaya hidup kontemporer yang berakar pada budaya anak muda.

Hadirnya ‘The Waves’ yang mulai tayang hari ini di Vision+, turut diapresiasi pelaku di industri ini. Salah satunya Anton Wirjono selaku Founder The Goods Dept, sebuah local store yang juga memiliki andil dalam perkembangan tren fashion di Indonesia.

Dia mengatakan, docuseries ‘The Waves’ ini sangat penting dan menarik untuk disaksikan. Tak hanya untuk kaum milenial dan gen Z, tetapi juga bagi pelaku di industri fashion.

“Ini bisa menjadi inspirasi yang bagus bagi para pelaku-pelaku yang membuat brand di fashion industry. Perjalanan subkultur fashion di Indonesia juga sangat menarik dan patut diceritakan,” kata Anton Wirjono di acara konferensi pers virtual, Jumat (28/5/2021).

The Waves menceritakan sebuah perjalanan brand sub-kultur asli Indonesia yang terbagi dalam beberapa gelombang. Docuseries ini memiliki enam episode yang mengupas tuntas mengenai tren fashion dan perjalanannya di Indonesia dalam beberapa gelombang.

Mulai dari The Distro Waves, Sneakers Head First Wave, The Denim Head Wave, Local Pride First Wave, Sneakers Head Second Wave, Local Pride Second Wave. Semua gelombang tersebut diceritakan melalui sudut pandang para narasumber yang memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan tren fashion dan brand lokal Indonesia.

Para narasumber itu di antaranya Dendy Darman, Eddy Brokoli, Max Suriaganda, Direz, Anton Wirjono, hingga dr Tirta. The Waves sudah tayang secara eksklusif di Vision+ pada hari ini, Jumat, 28 Mei 2021.

