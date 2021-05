Vision+ Originals kembali memberikan tayangan terbaiknya. Kali ini platform OTT milik MNC Group tersebut menayangkan The Waves pada Jumat, (28/5/2021).

Tayangan tersebut merupakan sebuah series dokumenter docuseries) yang menampilkan perjalanan fashion sub-kultur di Indonesia. Menariknya dokumenter akan hadir dengan 6 episode yang menggambarkan tentang gelombang fashion sub-kulturaal di Indonesia, dimulai dari The Distro Waves, Sneakers Head First Wave, The Denim Head Wave, Local Pride First Wave, Sneakers Head Second Wave, dan Local Pride Second Wave.

Bukan hanya itu, The Waves juga menampilkan beberapa tokoh atau narasumber yang memiliki peran penting dalam perjalanan industri kontemporer itu seperti Dendy Darman, Eddy Brokoli, Max Suriaganda, Direz, Anton Wirjono, hingga dr. Tirta.

Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo mengungkapkan tayangan ini diharapkan mampu menjadi konten yang menarik untuk anak muda. Terlebih tayangan ini memberikan informasi dan fakta terkait perkembangan fashion sub-kultur di Indonesia.

"Ini pertama kita masuk ke documentary series, karena kita ingin memberikan informasi yang tidak didramatisir dan menurut kita konten ini sangat penting," kata Clarissa dalam acara konferensi pers The Waves di MNC Vision Tower, Jakarta Barat, Jumat (28/5/2021).

Selain itu, Clarissa juga berharap tayangan ini mampu menjawab keingintahuan anak muda terkait perkembangan street wear fashion di Indonesia.

Sementara itu, Founder Urban Sneaker Society, Sayed mengungkapkan ide awal dibuatnya The Waves lantaran melihat perkembangan brand local yang sangat luar biasa sekarang ini.

Namun tak sedikit pula yang masih membandingkan dengan brand luar. Dia pun berharap dengan adanya tayangan tersebut akan lebih banyak yang tertarik dengan industri tersebut di Tanah Air.

"Perkembangan local brand itu kan luar biasa banget. Ada yang berkolaborasi dengan brand luar dan sampai penjualannya sold out. Tapi masih banyak yang membandingkan dengan brand luar enggak tau di sana industrinya itu udah puluhan tahu. Nah disini kita menceritakan industri kontemporer di Indonesia itu seperti apa, harapannya kita bisa berkomitmen bersama untuk meningkatkan industri ini lagi," ungkapnya.

Dua episode The Waves telah hadir di Vision+ pada hari ini. Anda juga bisa menonton documenter series tersebut dengan mengunduh aplikasi Vision+ di Google Play Store dan App Store atau bisa juga kunjungi www.visionplus.id.

