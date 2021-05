Sosok Rose Nora Anna mendadak viral di TikTok hingga menjadi perbincangan Netizen. Hal ini lantaran netizen menilai Rose Nora mirip dengan mendiang Putri Diana, istri Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris.

Selain memang memiliki potongan rambut serupa serta karakteristik wajah yang sekilas mirip dengan sosok Lady Di. Gaya berpakaian nya juga semakin menegaskan kemiripan dirinya dengan mendiang Princess of Wales tersebut.

Buat kamu yang juga tertarik dengan fashion style jadul atau vintage, berikut OOTD dari Rose Nora dikutip dari unggahan foto di akun Instagram-nya @rosenoraanna

Tribeca Top to the Rescue for your Vintage style!

Kalau kamu mau berdandan dengan tema outfit vintage, nggak perlu bingung atau repot-repot mix n match style. Kamu tinggal gunakan Tribeca Top, yaitu jenis potongan baju tanpa lengan yang hanya menutupi satu bahu alias one shoulder.

Baju ini merupakan pakaian yang banyak dipakai oleh para wanita di era 70-80’an, termasuk juga sosok Putri Diana. Kamu tinggal pilih Tribeca Top yang memiliki desain yang colourful seperti yang digunakan oleh Rose di foto ini

Mix sweater dengan jeans longgar

Selain itu, kamu bisa mixing sweater dengan jeans longgar untuk memberikan kesan vintage pada penampilanmu Tips nya, pilihlah sweater dengan warna polos namun cerah seperti yang dipakai oleh Rose

Long sleeve

Gunakan pakaian jenis Long Sleeve yang longgar dengan motif floral. Dijamin, tampilanmu bakal looks stunning yet classic seperti unggahan Rose ini. Tampilan vintage kamu akan terlihat menawan dan elegan.

Gaun ikonik Mengenakan gaun ikonik ala Putri Diana sudah pasti akan membuat penampilan terkesan classy. Seperti gaya Rose Nora mengenakan gaun ikonik ala Putri Diana ini, terlihat classic but classy. Namun kalau kamu tidak memiliki jenis gaun tersebut, kamu bisa mengakalinya dengan menggunakan sabrina dengan warna putih yang senada. Jangan lupa, tambahan aksesoris kalung mutiara berwarna putih akan semakin menegaskan tampilan vintage mu. Kalau mau sedikit effort, kamu bisa mix n match list outfit berikut ini Untuk mendapatkan tampilan vintage, kamu juga bisa gunakan 3 fashion item berikut yaitu Bucket Hat, Kemeja motif floral yang dibalut dengan jaket kulit . Kamu bisa mencontoh bagaimana Rose mempadu-padankan ketiga item tersebut satu sama lain