Ivan Gunawan baru juga membagikan momen serunya saat pertama kali menonton video crowning Miss Grand Indonesia 2021. Crowning tersebut dilakukan oleh Ivan Gunawan selaku National Director & Founder Yayasan Dunia Mega Bintang.

Dalam video tersebut terlihat cuplikan Miss Grand Indonesia 2020 yaitu Aurra Kharisma saat memenangkan posisi 3rd runner-up pada ajang bergengsi Miss Grand International 2020.

Aurra pun menuturkan pidato terakhirnya sebelum memasuki proses crowning. Sambil menonton momen tersebut, Ivan sampai meneteskan air matanya. Aurra pun ikut terharu melihat dirinya berpelukan dengan Ivan dalam video.

Sebelum muncul dalam video, Sophia Rogan sebagai Miss Grand Indonesia 2021 merasa tegang tapi bersemangat di waktu yang bersamaan.

“It’s gonna be fun” tutur Aurra.

“I’m nervous but I’m excited, but I’m more nervous” ujar Sophia.

Saat melihat dirinya dipakaikan mahkota, Sophia menangis terharu. Sophia juga menuturkan rasa terima terima kasih kepada Ivan Gunawan.

“Thank you so much Kak Ivan. This is just beyond anything that I ever expected from myself in my life, I feel so lucky and blessed” tutur Sophia.

Selanjutnya Ivan pun mengungkapkan bahwa Sophia akan segera memulai pelatihannya. Rupanya Ivan menambahkan pelajaran tambahan kepada sesi pelatihan Sophia yaitu tarian tradisional, seperti tari Bali dan Jawa.

“Jadi setiap hari Selasa dan Kamis pagi itu latihan nari. Hari Senin, Rabu, Jumat, gym” jelas Ivan.

Yuk simak keseruan mereka hanya di YouTube channel Ivan Gunawan!

https://www.youtube.com/watch?v=iNEaCyNAW5Q

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk.

Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll.

PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu.

StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten.

Temukan kami di:

Website: https://www.starhits.id/

Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn

Twitter: https://twitter.com/Starhitsid

Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/

(DRM)