Mengenal Alea Najla Get This Look! Mahasiswi Pintar yang Bikin Aplikasi Keren

Wilda Fajriah, Jurnalis · Minggu 30 Mei 2021 19:05 WIB

0TOTAL SHARE Link successfully copied A A A TIGA mahasiswi asal Indonesia berhasil menciptakan inovasi berupa sebuah aplikasi yang dapat membantu konsumen mencari tren kecantikan dari aktor atau aktris dari film favorit mereka. Tiga mahasiswi tersebut, yakni Alea Najla dari Universitas Bina Nusantara, Veronica Lila dari Universitas Prasetiya Mulya, dan Giselza Satya Kusmaharani dari Institut Teknologi Bandung. Mereka pun tergabung dalam Tim Get This Look! Mahasiswa berprestasi ini akan mendapatkan mentorship langsung dari internal expert L'Oréal Indonesia untuk mengikuti International Final di Paris dan juga berkesempatan untuk meraih Intrapreneurship Award, sebuah kesempatan internship di Station F apabila berhasil keluar sebagai juara di level internasional. Di balik kecerdasannya, ternyata ketiga cewek tersebut sangat minim memposting kegiatan mereka di media sosial. Akan tetapi, ada beberapa foto yang diabadikan Aela dalam akun Instagramnya. Yuk disimak! Cute pegang bunga Mahasiswi Bina Nusantara ini terlihat sangat cute ketika memegang sebuket bunga. Buket bunga tersebut pun juga sangat matching dengan pakaian yang dikenakannya. Gadis berkulit putih ini juga sangat kece ketika mengenakan kacamata. Ia membiarkan rambutnya tergerai supaya penampilannya pun terlihat semakin cantik. Foto bersama Giselza Saat berada di dalam pesawat, Alea Najla pun mencoba untuk mengabadikan momen bersama Giselza. Foto tersebut pun diabadikan saat mereka masih duduk di bangku sekolah. Seperti diketahui, seragam yang dikenakan mereka pun cukup unik. Mengenyam pendidikan di salah satu sekolah swasta di Jakarta, mereka memiliki seragam yang dilengkapi dengan rok merah kotak-kotak. Abadikan momen bersama teman-teman Tak lagi foto berdua Giselza, kini Alea Najla juga mencoba untuk mengabadikan momen bersama salah satu teman lainnya. Meski tampil tanpa makeup, namun kecantikan mereka tetap terpancar, justru lebih natural. Mereka terlihat memamerkan senyum lebarnya, Wah happy banget pasti! Alea tampil dengan baju hitam yang kece, sedangkan Giselza terlihat cantik dengan kaus putih yang dikenakannya. Sebelumnya 1 2 Selanjutnya # Mahasiswi

