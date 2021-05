KOMPETISI memasak MasterChef Indonesia Season 8 memang dipenuhi dengan para koki-koki rumahan yang mencoba peruntungan mereka. Pasalnya, meskipun masakan yang mereka buat dibilang enak, belum tentu pantas di mata juri.

Seperti Pipit yang merupakan ibu rumah tangga berusia 40 tahun tersebut memilih untuk menyajikan pempek kepada ketiga juri MCI Season 8 itu. Dengan alasan, ia memiliki usaha pempek.

Sebelumnya, Chef Juna pun sudah mengingatkan bahwa dirinya menyukai pempek. Jadi, ketika ditemukan kesalahan sedikit apapun itu, akibatnya pun bisa fatal.

"Saya penggemar pempek. Kamu punya kesalahan sedikit itu bisa terlihat," tutur Chef Juna.

Akan tetapi, Pipit pun bersikeras untuk menyajikan pempek kepada Chef Juna, Chef Renata, dan juga Chef Arnold. Pipit juga meyakinkan bahwa pempeknya sangat enak karena dibuat tanpa bahan pengawet dan juga gula aren pilihan.

Setelah disajikan, para juri pun menemukan beberapa kesalahan pada pempek yang dibuatnya. Mulai dari tekstur, kekentalan cuka, hingga rasa yang dihasilkan makanan asal Palembang tersebut.

Alhasil, Chef Arnold dan Chef Renata pun memutuskan untuk mengatakan 'No' yang berarti Pipit tidak bisa lolos ke galeri MasterChef Indonesia Season 8, karena hanya Chef Juna yang mengatakan 'Yes'.

"Hidangan yang kamu buat itu tuh salah untuk audisi. So its a no," kata Chef Arnold.

"Saya pengen bilang iya, tapi maaf 'no' belum," sambung Chef Renata.

Meski demikian, Chef Juna masih berbaik hati untuk memberikan 'Yes' kepada Pipit. Akan tetapi, satu suara tidak dapat menolong peserta untuk lolos masuk ke galeri.

"Saya punya pertimbangan lain, so i give you 'yes'," tukas Chef Juna